原标题：失业救济金快速消耗美国多州政府资金

美国媒体20日报道，自2月底以来，受申领失业救济金人数激增影响，将近半数的美国州政府信托基金余额呈现两位数百分比的缩水。

美国《华尔街日报》报道，纽约州已经向联邦政府申请40亿美元无息贷款，用于向因新冠疫情失业的人们支付失业救济金。

随着新冠疫情在美国不断蔓延，不仅纽约州，美国多州正迅速消耗州政府预置的失业救济金。自2月底以来，将近半数的美国州政府信托基金余额以两位数百分比的速度减少。

报道说，自2月底至4月中旬，纽约州已经花费可以动用的信托基金资金的大约一半，是信托基金余额减少最多的州之一。马萨诸塞州同样用掉可用资金的大约一半支付失业救济金。加利福尼亚州仅次于前两个州，其信托基金余额自2月至4月中旬减少将近40%至19亿美元。

除纽约州外，马萨诸塞州和加利福尼亚州同样计划向联邦政府申请资金援助，以满足失业救济金支出。自3月15日至4月11日，加利福尼亚州政府支付超过9.75亿美元失业救济金。

《华尔街日报》援引经济分析师的话报道，资金枯竭现象意味在今后数周，更多州政府将因支付失业救济金耗尽资金，向联邦政府寻求贷款。

美国劳工部长尤金·斯卡利亚说：“以各州财政现在的空虚程度，州政府能够向财政部领取无息贷款。”财政部尚未评论此事。

在截至4月11日的一个月间，全美超过2200万人申请失业救济金。两周前，大约66万人在加州申请失业金。这一数字在纽约州和马萨诸塞州分别为近40万和10万。

现在尚无哪个州用光资金，但州一级官员正着手为这种可能性筹谋。劳工部提供的数据显示，22个州和管辖区的失业信托基金没有准备好足够资金应对衰退。

美国税务基金会上周说，到本月底，加州、纽约州和俄亥俄州用于支付失业救济金的资金可能耗尽。

国会预算办公室说，联邦政府上月出台的财政刺激计划将在今后数十年增添1.76万亿美元的联邦预算赤字。国会预算办公室从而预期，失业保险体系膨胀可能为联邦预算赤字增加2680亿美元。

州政府向失业人士提供常规失业救济。联邦政府上月出台的财政刺激计划把失业救济金每周增加600美元，最多持续4个月。（卜晓明）（新华社专特稿）

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