原标题：乌总理说切尔诺贝利隔离区火情对核设施不构成威胁

新华社基辅4月21日电（记者李东旭）乌克兰总理什梅加尔21日说，切尔诺贝利核电站隔离区的灭火工作仍在进行，目前火情对隔离区核设施不构成威胁。

什梅加尔当天在社交媒体上说，消除多地出现的森林和草地火情正成为常态化工作，切尔诺贝利隔离区的5处草木、泥炭沼泽火点仍需重点扑救，但火情对隔离区的关键设施不构成安全威胁。

什梅加尔还说，日托米尔州的大火已经得到控制。在日托米尔州和基辅州，共有2300名消防人员和460台消防车参与灭火工作。

据乌国家紧急情况局21日发布的火情报告，共有1343名消防人员、299台消防车和3架直升机在切尔诺贝利隔离区进行灭火工作。乌国家紧急情况局的重型消防装备已抵达火场。目前切尔诺贝利隔离区、隔离区所在的基辅州以及基辅市的辐射值均未超出法定污染值。

据乌克兰媒体报道，乌国民卫队的无人机部队将与乌国家警察局、国家紧急情况局合作，对切尔诺贝利隔离区、日托米尔州和基辅市周边地区实施日夜空中侦查，主要任务是发现新的着火点、监视火情和搜寻纵火分子。

本月4日，邻近切尔诺贝利核电站的一个林区起火，火势蔓延迅速。得益于14日的降雨，隔离区明火已扑灭，但林区长期积压的杂草、枯木和泥炭沼泽还存在阴燃。

乌克兰内务部长顾问佐良·什基里亚克18日在社交媒体上说，根据目前掌握的信息，不排除近期接连在基辅市周边、切尔诺贝利隔离区和日托米尔州发生的大火可能是有人蓄意纵火，制造社会恐慌。据乌媒体报道，目前警方已逮捕2名嫌疑人，其中一人涉嫌在隔离区多个地点纵火。

1986年4月26日，位于基辅以北100余公里的切尔诺贝利核电站4号机组反应堆爆炸，大量强放射性物质泄漏，酿成迄今为止世界上最严重的核泄漏事故。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放，成为乌克兰重要旅游景点。

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