人民网>>国际

乌总理说切尔诺贝利隔离区火情对核设施不构成威胁

2020年04月22日08:26  来源：新华网
 
原标题：乌总理说切尔诺贝利隔离区火情对核设施不构成威胁

　　新华社基辅4月21日电（记者李东旭）乌克兰总理什梅加尔21日说，切尔诺贝利核电站隔离区的灭火工作仍在进行，目前火情对隔离区核设施不构成威胁。

　　什梅加尔当天在社交媒体上说，消除多地出现的森林和草地火情正成为常态化工作，切尔诺贝利隔离区的5处草木、泥炭沼泽火点仍需重点扑救，但火情对隔离区的关键设施不构成安全威胁。

　　什梅加尔还说，日托米尔州的大火已经得到控制。在日托米尔州和基辅州，共有2300名消防人员和460台消防车参与灭火工作。

　　据乌国家紧急情况局21日发布的火情报告，共有1343名消防人员、299台消防车和3架直升机在切尔诺贝利隔离区进行灭火工作。乌国家紧急情况局的重型消防装备已抵达火场。目前切尔诺贝利隔离区、隔离区所在的基辅州以及基辅市的辐射值均未超出法定污染值。

　　据乌克兰媒体报道，乌国民卫队的无人机部队将与乌国家警察局、国家紧急情况局合作，对切尔诺贝利隔离区、日托米尔州和基辅市周边地区实施日夜空中侦查，主要任务是发现新的着火点、监视火情和搜寻纵火分子。

　　本月4日，邻近切尔诺贝利核电站的一个林区起火，火势蔓延迅速。得益于14日的降雨，隔离区明火已扑灭，但林区长期积压的杂草、枯木和泥炭沼泽还存在阴燃。

　　乌克兰内务部长顾问佐良·什基里亚克18日在社交媒体上说，根据目前掌握的信息，不排除近期接连在基辅市周边、切尔诺贝利隔离区和日托米尔州发生的大火可能是有人蓄意纵火，制造社会恐慌。据乌媒体报道，目前警方已逮捕2名嫌疑人，其中一人涉嫌在隔离区多个地点纵火。

　　1986年4月26日，位于基辅以北100余公里的切尔诺贝利核电站4号机组反应堆爆炸，大量强放射性物质泄漏，酿成迄今为止世界上最严重的核泄漏事故。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放，成为乌克兰重要旅游景点。

(责编：刘洁妍、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved