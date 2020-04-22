原标题：呼吸机还是试剂盒？特朗普与州长再陷争议

美国总统唐纳德·特朗普指责美国民主党人正以新冠病毒检测试剂盒不足的说法玩“政治游戏”，而多州州长20日回应，要想解除各州严格的防疫措施，为美国经济松绑，联邦政府需要在试剂盒供应方面提供更多帮助。

【危险游戏？】

在特朗普3月27日动用《国防生产法》后，美国联邦政府正雄心勃勃标榜一项斥资29亿美元、年产18.7万台呼吸机的计划。

路透社报道，呼吸机短缺先前成为舆论指认美国联邦政府抗击疫情不力的口实之一。在特朗普强制美国企业转产呼吸机后，各州需求稳中趋降，按特朗普的说法，富余的呼吸机将被送往墨西哥、意大利等国。

特朗普20日在社交媒体“推特”上讽刺批评人士：“上个月，极端左翼、无所作为的民主党人都在说‘呼吸机、呼吸机、呼吸机’，虽然那是州政府的职责，他们的喊声洪亮又清晰，以为抓住我们的痛脚。现在，大家都有了呼吸机，还有不少富余。”

作为美国新冠疫情的“震中”，纽约州州长安德鲁·科莫先前说，纽约州需要大约3万台呼吸机，随着纽约州重症患者人数下降，科莫上周说，他准备把一部分闲置呼吸机送往马里兰州和密歇根州。

美国政府的大规模采购基于美国卫生统计评估研究所当前对创伤式呼吸机需求的预估，即16631台。不过，美国卫生部没有说明，年产18.7万台呼吸机当中，创伤型和无创型所占的比例。

卫生专家预计，美国是否需要众多企业加班加点生产的所有呼吸机，取决于疫情的走向。

特朗普在推文中说：“现在，他们高喊‘检测、检测、检测’，又在玩一场非常危险的政治游戏。各州，而不是联邦政府应当牵头检测，但是我们会与各州州长一起完成这项工作，相比快速生产数万台复杂的呼吸机，这不算难！”

【异口同声？】

特朗普在20日推文中批评州政府过度依赖联邦政府，指认一些州长根本不清楚自身拥有哪些资源。副总统迈克·彭斯随后“打圆场”，向州长们保证联邦政府正紧锣密鼓帮助各州提高检测能力。

彭斯当天在联邦紧急措施署总部与各州州长举行视频会议。彭斯说，“关于检测，我们会给予帮助”，联邦政府已经向各州发出邮件，详细列出各州的检测设施。

不过，马里兰州州长、共和党人拉里·霍根说，大部分没有使用的设备隶属联邦实验室，州政府无权调用。他同时宣布，在他韩裔妻子的协调下，马里兰州从韩国接收50万份检测试剂。“他们想让州政府牵头，我们不得不出手、自己解决，我们就是那么做的。”

只是，特朗普不肯善罢甘休，在每日例行发布会上点名霍根和伊利诺伊州州长、民主党人杰伊·罗伯特·普利茨克，称他们没有善用已有检测资源。“马里兰州州长本应打电话给迈克·彭斯，本可以节省一大笔钱，我不认为他需要求助韩国，他需要有一点常识，那会更有帮助。”

堪萨斯州州长、民主党人劳拉·凯莉说：“如果我们要重新开放经济，联邦政府的作为实在不够到位，我们不能在检测不到位的情况下安全地开放。”

俄亥俄州州长、共和党人迈克·德瓦恩说，俄州正与联邦食品和药物管理局合作，寻找检测试剂，从而加大检测范围。“一些好事正在发生，但我们还没有看到结果。”

蒙大拿州州长、民主党人史蒂夫·布洛克20日说，蒙州接收联邦紧急措施署5000个咽拭子，说明联邦政府听从建议，但是“那还不够”。民主党人、纽约州州长科莫承认，州政府应当牵头病毒检测，但是联邦政府应当协助解决供应链问题，确保充足的试剂和采集装备。

美国传染病专家安东尼·福奇20日在美国广播公司《早安，美国》节目中说，美国当前每周做150万到200万份病毒检测，但是“我们确实需要增加到至少或许两倍、或三倍的检测量”。（田野）（新华社专特稿）

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