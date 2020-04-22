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美国新冠病毒感染病例超过82万，特朗普宣布暂停赴美移民

2020年04月22日06:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月21日电（记者郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间4月21日下午6时，美国已至少有新冠病毒感染病例820104例，包括死亡病例44228例。与该系统大约24小时前的数据相比，美国新增感染病例37945例，新增死亡病例2653例。

当前，疫情最严重的纽约州有确诊病例258361例，包括死亡病例18821例。新泽西州有确诊病例89900例，包括死亡病例4520例。此外，马萨诸塞州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州、密歇根州、伊利诺伊州等地的确诊病例数也超过了3万。

在21日的白宫疫情简报会上，美国总统特朗普宣布，他计划颁布为期60天的行政令，暂停受理外国公民赴美移民。特朗普表示，该行政令只适用于申请永久居留权的人，短期访客将不受影响。特朗普称，“通过暂停移民，我们将帮助失业的美国人在美国经济重新开放时找到工作。”

美国疾病控制与预防中心主任雷德菲尔德21日对《华盛顿邮报》表示，今年冬天可能出现的第二波新冠病毒疫情对美国的打击会更严重，因为它将与流感季相重合，给医疗系统增加压力。

美国食品和药物管理局当天宣布，向LabCorp公司的一款新冠病毒感染检测产品发放了紧急使用授权，该产品能够让民众在家里提取自己的样本，然后将样本寄到实验室进行检测。

另据美国海军消息，截至周二，罗斯福号航空母舰上至少有710名船员的新冠病毒感染检测呈阳性，9名船员因感染新冠病毒而住院治疗。

(责编：岳弘彬)
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