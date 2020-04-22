加拿大发生严重枪击案

当地时间4月18日夜间，加拿大东海岸新斯科舍省发生一起严重枪击案，造成至少19人死亡，凶手已被警方击毙。这次事件造成的死亡人数已超过1989年蒙特利尔枪击案，成为加拿大历史上最严重的枪击事件。加拿大舆论认为，当前新冠肺炎疫情在加持续扩散，经济陷入停滞，民众担忧情绪蔓延，这一严重暴力事件给加社会增添了新的不安因素。

据加拿大《环球邮报》报道，枪手被确认是现年51岁的当地男性牙医加布里埃尔·沃特曼。18日23时30分左右，当地居民报警称，一所民宅传出枪声，警方赶到现场后发现屋内外多人死亡。经过12小时追捕后，警方在离最初事发地约57英里（1英里约合1.6公里）外的一处加油站将枪手击毙。警方在调查中发现，此次连环枪击案的袭击现场多达16处，沿途至少5处住宅被枪手烧毁。

新斯科舍省加拿大皇家骑警刑警分队指挥官克里斯·莱瑟19日对媒体表示，枪手在行凶时一度穿着警服，并把自己的车伪装成警车，“这说明他不是随机作案”。目前警方仍在调查枪手作案动机、枪手与受害人之间的关系。新斯科舍省省长麦克内尔说，这是该省有史以来“最令人发指的暴行”。

加拿大总理特鲁多表示，政府将认真倾听加拿大民众关于枪支管制的声音，并适时推进相关立法。加拿大政府此前承诺，将在2021年内出台立法，在全国范围内禁售军用突击步枪，并制订计划从民众手中回购枪支。据悉，加拿大民间持有1500万到2000万支枪支，民间枪支持有率居世界前列。根据加拿大统计局公布的数据，2013年至2017年间，加拿大的枪支暴力事件总体上升了40%以上；2017年共发生266起与枪械有关的凶杀案，枪支导致的死亡人数为25年来最高。2019年，多伦多市约760人遭枪击，其中44人丧生。

加拿大枪支管制联盟负责人温迪·库基尔认为，加拿大主要大城市近年来贫富差距不断扩大，中低收入阶层的焦虑感和不平衡感加剧；贩毒行为和帮派文化愈演愈烈，导致整体社会治安状况下降；枪支管理体系的漏洞加剧了枪支泛滥问题。

（本报华盛顿4月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 16 版）

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