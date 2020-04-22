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日本发现多起病亡后确认新冠肺炎病例

本报驻日本记者  刘军国

2020年04月22日04:47  来源：人民网－人民日报
 

　　据日本《读卖新闻》4月21日报道，3月19日至4月19日，日本各地警方在非自然死亡案的死者中发现了11例新冠病毒感染者。他们大多被发现在家中死亡，经过核酸检测之后被确认感染新冠病毒。日本警察厅称，有的死者是感染新冠病毒导致死亡，有的是因并发症死亡。当地媒体认为，日本可能存在一部分因新冠肺炎死亡但未被确诊的情况，增强核酸检测能力、让更多人得到检测是当务之急。

　　日本警察厅称，这11起案例中，东京都6例、兵库县2例、埼玉县、神奈川县和三重县各1例。《神奈川新闻》报道说，一名独居在川崎市的40多岁男性消防员本月12日出现发烧症状，19日给母亲打电话，称自己呼吸困难。母亲去看望时，发现他已经陷入昏迷，被紧急送往医院后不治身亡。经过核酸检测后，该男子被确认感染新冠病毒。另据日本电视台援引警方相关人士介绍，4月9日，东京都一名60多岁的男子被发现倒在路上，该男子曾对赶到现场的急救人员表示“胸口很难受”。这名男子抢救无效身亡后经核酸检测，被确诊感染新冠病毒。

　　据日本厚生劳动省统计，截至4月20日，全国新冠肺炎死亡病例276例（包括“钻石公主号”邮轮上的死亡病例），国内共完成核酸检测116725例。为了保证医疗系统正常运转，日本政府对核酸检测设置了较高的门槛，必须要满足体温37.5摄氏度以上并持续4天等一系列标准后，才可以向设在全国各地保健所内的“回国者与接触者咨询中心”咨询，之后再被保健所推荐前往医疗机构就诊，进行核酸检测。

　　鉴于核酸检测能力有限等因素，日本按照患者病情轻重来安排核酸检测顺序。日本广播协会电视台4月17日称，该电视台采访东京都23个区的保健所，询问“从判断有必要核酸检测，到进行核酸检测，大概需要多长时间”，所有区均表示“重症患者优先，当天就进行检测”，但关于轻症患者需要等待的时间，墨田区称最长可能需要1周，葛饰区和练马区称需要5天。

　　（本报东京4月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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