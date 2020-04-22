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王毅分别同日本外相、土耳其外长通电话

2020年04月22日04:41  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月21日电  4月21日，国务委员兼外长王毅同日本外相茂木敏充通电话。

　　王毅表示，中日是一衣带水的邻邦，荣损与共，守望相助。中日两国人民积极声援对方抗击疫情，共同书写了“山川异域，风月同天”的友好佳话。中方从一开始就本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织和各国通报疫情信息，分享病毒基因序列，毫无保留地介绍中国经验。一些对中国的无端指责和抹黑不具任何建设性。与新冠病毒本身相比，制造分裂和仇恨的“政治病毒”更具破坏性，应引起各国高度警惕。

　　茂木敏充表示，国际社会的当务之急是团结抗疫。作为友好近邻，日方愿同中方继续加强国际和地区抗疫合作，认真落实东盟和日中韩领导人特别会议成果，并合力向医疗体系薄弱的非洲国家提供支持。

　　本报北京4月21日电  4月21日，国务委员兼外长王毅应约同土耳其外长恰武什奥卢通电话。

　　王毅表示，中土应加紧落实两国元首共识，不断增进政治互信，特别是在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。抗击疫情最需要的是合作，而不是拆台；最重要的是信任，而不是猜忌。相信中土友谊在经历此次疫情考验后，将得到进一步发展。

　　恰武什奥卢表示，中国全力为包括土耳其在内的世界各国提供帮助，是向全球提供医疗物资援助最多的国家，土方对此高度赞赏。大疫当前，国际社会理应加强团结合作，而不是相反。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月22日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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