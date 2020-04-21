澳大利亚总理：从疫情中恢复的道路上又迈出一步

新华社堪培拉4月21日电（记者岳东兴）澳大利亚总理莫里森21日宣布，将恢复此前该国为保证医疗资源应对新冠疫情而暂停的一些择期手术，并称这标志着澳大利亚在从新冠疫情中恢复的道路上又迈出了一步。

莫里森21日在新闻发布会上说，当天召开了由总理、6个州州长和2个地区首席部长组成的“国家内阁”会议。各方同意，将从4月27日起恢复非紧急择期手术。

莫里森说，“这是一个重要的决定，因为它标志着朝着回去（恢复）的方向又迈出了一步”。作出这一决定是因为澳大利亚病例增长曲线已变得平缓，现阶段与疫情相关的住院率也已降低，同时个人防护设备等医疗资源也增加了储备。

他还表示，据估计，澳全国目前已检测了所有有症状新冠病例的92％，澳所有的州和领地各自检出率均在80%以上。

一同出席发布会的联邦卫生部长格雷格·亨特说，澳目前已具备从新冠疫情中恢复的能力。他列举了几方面原因：病例每日增长率已连续9天保持在1%以下，最近3天均保持在0.5%以下；基层卫生网络迄今已开展超过470万次相关远程医疗咨询；国家储备已收到6000万个口罩，并已分发2200万个口罩，政府在接下来6个星期内将再收到1亿个口罩并再分发1150万个；澳已实现了配备7500台呼吸机的目标。

卫生部21日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间21日15时（北京时间21日13时），澳24小时内新增确诊病例26例，累计确诊6645例；累计死亡71例；累计治愈4291例。

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