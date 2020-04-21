蒙古国副总理：中国为全球抗疫作出了重要贡献

人民网乌兰巴托4月21日电（记者霍文）蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席恩赫图布辛21日在国家宫会见了中国驻蒙古国大使柴文睿，双方就两国疫情联防联控合作等交换了意见。驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东，蒙古国副总理高级顾问赛音娜、紧急情况总局副局长阿伦布音、外交部邻国局副局长图雅策策格等出席会见。

柴文睿表示，中国发生新冠肺炎疫情后，蒙古给予了中国真诚支持与宝贵帮助，中方珍视并铭记这份友谊。当前，中国人民在中国共产党的领导下，团结一心抗击疫情，防控形势不断向好，正加快恢复生产生活秩序。

柴文睿说，现在新冠肺炎疫情席卷全球，国际抗疫合作特别是邻国间抗疫合作尤为重要。中蒙两国作为好邻居、好朋友、好伙伴，双方就防疫合作始终保持着良好沟通配合，取得了积极成效。今天上午由两国外交部牵头成立的中蒙新冠肺炎疫情联防联控首次视频会议成功召开，对进一步加强两国抗疫交流合作具有重要意义。中方将继续秉持人类命运共同体理念，同包括蒙古在内的世界各国携手抗击疫情。

恩赫图布辛表示，在突如其来的疫情面前，中国共产党团结带领中国人民同疫情进行英勇斗争，取得了阶段性胜利，并为全球抗疫作出重要贡献，得到国际社会广泛认可，蒙方对此表示赞赏。

恩赫图布辛说，蒙中两国是永远的友好邻邦。疫情发生以来，中国积极向蒙古分享抗疫经验、援助防疫物资，为蒙古抗疫提供了重要帮助，蒙方对此深表感谢。中蒙两国不断加强疫情联防联控合作，在双方通力配合下，目前两国尚未出现从对方国家输入的病例，充分证明两国防疫合作扎实有效。蒙方愿同中方有关部门继续保持密切沟通配合，一起打赢这场防疫战。

双方还就加强经贸合作问题交换了意见。

会谈开始前，柴大使同恩赫图布辛共同出席了中资企业援蒙医疗物资交接仪式。

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