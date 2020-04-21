外交部评美国"断供"世卫组织:典型的威胁讹诈

人民网北京4月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：据了解，武汉市与洛杉矶市今天上午刚刚就重新开放城市、复工复产等进行视频交流。你能否介绍有关情况？

耿爽：今天上午，中国武汉市与美国洛杉矶市就如何在有效防控疫情前提下重新开放城市、复工复产举行视频交流会，两市政府及有关领域负责人进行了深入探讨和有益交流。会议持续近2个小时，取得了良好效果。与此同时，武汉大学和美国俄亥俄州州立大学两校校长也就疫情期间学校管理进行了视频交流。

经过艰苦卓绝的努力，武汉这座英雄的城市正从疫情的阴霾中走出来。日前，武汉市解除了离汉离鄂通道管控措施，疫情风险已降至低风险，生产生活正在逐渐步入正轨。

一段时间以来，包括武汉市在内的中国省市和医疗机构应美方城市和机构要求，通过举办视频交流会等形式同美方分享疫情防控经验和治疗方案，并积极向美国各州市、机构和企业提供防疫物资捐助，为美方在中国采购防疫物资提供便利。中方愿继续毫无保留地同美方分享信息和经验，并提供力所能及的支持，帮助美国人民尽快战胜疫情、恢复正常生产生活，为共同打赢这场疫情防控全球阻击战、尽快恢复世界经济增长贡献力量。

CNN记者：据报道，美国情报部门称正在监测朝鲜领导人金正恩手术后健康情况的报道。中方是否有相关信息可以提供？对此有何评论？

耿爽：事实上，我看到了一些新闻报道。但我不知道这些新闻报道的消息源何在。你刚才说的是不是就是它们的消息源？

我这里要说的是，中朝是山水相连的友好邻邦。中方愿同朝方一道，推动中朝关系不断向前发展。

《中国日报》记者：3月30日，越南常驻联合国代表团向联合国递交照会，重申对西沙和南沙群岛拥有主权。据了解，4月17日，中国常驻联合国代表团向联合国秘书长递交反对越南立场的照会。中方能否证实？对此有何评论？

耿爽：今年3月底以来，越南常驻联合国代表团接连向联合国秘书长递交多份照会，一再宣称其对南海的非法主张，妄图否定中国在南海的主权和权益。中方对此坚决反对，并已向越方提出了严正交涉。4月17日，中国常驻联合国代表团奉命向联合国秘书长递交照会，重申中国的严正立场，反对越方的非法主张和错误观点。

西沙群岛、南沙群岛是中国固有领土。中国依据包括《联合国海洋法公约》在内的相关国际法，对南海相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海还拥有历史性权利。

我想强调，不管任何国家以任何形式妄图否定中国在南海的主权和权益，强化其非法主张，都是无效的，注定不会得逞。中方将采取一切必要措施，坚定维护在南海的主权和权益。

新华社记者：据报道，中国政府向菲律宾派遣的抗疫医疗专家组已于4月19日返回。你能否简要介绍专家组在菲工作情况？中方还向菲提供了哪些支持和帮助？

耿爽：中国政府向菲律宾派遣的这支抗疫医疗专家组由国家卫健委组建、福建省卫健委选派，过去半个月在菲律宾协助当地开展抗疫工作，实地走访多家医疗机构，开展数十场咨询问诊和讲座，毫无保留地分享抗疫经验。专家组以实际行动展现了中菲守望相助、同舟共济的友好情谊。菲律宾政府和民众对专家组给予高度评价，称他们是“菲中使者、抗疫英雄”。

菲律宾是中国友好近邻。面对新冠肺炎疫情，中方急菲方所急，多渠道、多批次捐赠各类抗疫物资，同时想方设法协助菲方在华采购物资并及时运抵菲律宾。菲律宾总统和卫生部长、外交部长等政要及政府高官多次对中方表示赞赏和感谢，称中方协助菲方构筑了疫情防控的生命线。

中方一直高度关注东盟国家疫情发展，已先后向东盟国家派出五支抗疫医疗专家组，其中赴柬埔寨、老挝、菲律宾的专家组已圆满结束在当地的工作，赴缅甸、马来西亚专家组正在当地紧锣密鼓开展工作。

上周，东盟与中日韩举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议，为地区抗疫合作注入新的动力。中方将秉持人类命运共同体理念，同各方一道落实好领导人特别会议成果，继续尽己所能，同各国分享经验，提供物资和技术支持，共同提升抗击疫情的能力，维护本地区人民的健康和生命安全。

路透社记者：据《华尔街日报》报道，中方正与一些国家就放松边境管控，建立人员往来快捷通道进行沟通。你能否证实？能否提供更多细节？

耿爽：中方正在同有关国家商谈建立重要商务、技术等急需人员往来的快捷通道，目的是在切实做好疫情防控的前提下，稳定中国同有关国家的重要经贸合作，保障国际产业链、供应链安全顺畅运行。

日前，中国外交部副部长乐玉成同韩国外交部第一次官赵世暎举行视频对话，就建立中韩快捷通道达成原则共识，双方工作层正在加紧协商具体实施方案。中国外交部副部长罗照辉同新加坡外交部常秘池伟强共同主持中新应对新冠肺炎疫情视频联席会议，一致同意在确保公共卫生安全的同时，探讨为必要人员往来提供便利。

中央人民广播电台记者：今天，日本首相安倍晋三和个别内阁成员向供奉有二战甲级战犯的靖国神社供奉了祭品。中方对此有何评论？

耿爽：中方在靖国神社问题上的立场是明确和一贯的。你提到的有关消极动向反映出日方对待侵略历史的错误态度。我们敦促日方切实信守有关表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

法新社记者：第一个问题，据报道，德国总理默克尔敦促中方尽可能在疫情方面保持透明，中国在新冠病毒源头问题上越透明，越有利于全世界每个人从中学习。中方对此有何评论？在病毒源头研究方面有何进展？第二个问题，美方呼吁中方允许律师王全璋获得行动自由，并释放其他被拘押的维权人士。中方对此有何评论？

耿爽：关于第一个问题，中方始终本着公开、透明、负责任的态度加强国际防疫合作。疫情暴发以来，中德两国保持着密切的沟通与交流，分享防疫经验，开展了良好的合作。

至于病毒源头问题，我们多次强调，这是个科学问题，应该交由科学家和专业人士去研究。

关于第二个问题，中国是法治国家。中国司法机关一贯依法办案。中方坚决反对任何国家和组织以任何借口干涉中国内政和中国的司法主权。

《北京青年报》记者：据报道，最新研究报告显示，中国在湄公河上游筑坝蓄水发电严重加剧了下游国家的旱情。4月15日，湄公河委员会称，上述研究并未证明系蓄水导致干旱。该委员会试图从中国获取旱季数据，但尚未达成协议。中方能否证实？对此有何评论？

耿爽：你提到的这份所谓研究报告应该来自于4月13日《纽约时报》的一篇报道。这篇报道与事实不符，并无根据。

一段时间以来，湄公河委员会秘书处发布的《湄公河水情周报》对此次旱情做出了科学判断。2019年5月以来，澜沧江—湄公河流域大部分区域出现持续干旱少雨现象，主要水文站6至10月平均降雨量较常年减少2至5成。降雨量减少、非正常季风和极端厄尔尼诺现象是造成这次旱情的主要原因。澜沧江径流量仅占澜沧江—湄公河全流域径流量的13.5%,澜沧江出境水量对湄公河整体水量影响非常有限，其下游水量主要受到全流域降雨和支流汇入的影响，因此，没有理由把下游国家所遭遇的旱情归咎于中国。

去年以来，中国云南省也遭遇了严重的旱情。尽管如此，中方仍尽最大努力保障了澜沧江合理下泄流量。在今年2月举行的澜湄合作第五次外长会上，王毅国务委员兼外长还公开宣布，将积极考虑同湄公河国家分享全年水文信息，在澜湄框架下进一步加强合作，确保水资源合理和可持续利用。中方上述举措充分体现了中国作为上游国家的负责任态度。

澜湄流域是澜湄六国的流域，澜湄水资源合作大计理应由地区国家自己主导。目前，澜湄国家之间已建有成熟的沟通机制，大家以诚相待、互谅互让，有事商量着办。中方将同湄公河国家进一步加强水资源信息共享与合作，共同应对气候变化和洪涝灾害的挑战。

塔斯社记者：关于联合国安理会五常峰会的问题，中方是否知道峰会何时以何种方式举行？是否会以视频方式举行？

耿爽：当前新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，中方对有利于推动国际团结、推动合作抗疫的倡议都持积极态度。

关于举行安理会五常峰会、包括视频峰会，中方愿同其他常任理事国保持沟通。

深圳卫视记者：我们看到“77国集团和中国”19日发表声明，赞赏世卫组织在抗击新冠肺炎疫情中发挥的领导作用。但我们也注意到，美方近期频频指责世卫组织工作不力，并宣布暂停向世卫组织捐资。中方对此有何评论？

耿爽：“77国集团和中国”是广大发展中国家联合自强的重要国际协调机制。在新冠肺炎疫情扩散蔓延之际，“77国集团和中国”专门发表声明，肯定并支持谭德塞总干事领导下的世卫组织在抗击疫情中的领导作用，呼吁国际社会加强对发展中国家的支持力度，体现了广大发展中国家的共同立场和集体诉求。这对深化多边合作，推动各国共同应对疫情具有积极意义，值得各方高度重视。

事实上，不仅“77国集团和中国”，最近，法国、德国、英国、加拿大、日本等国以及联合国、欧盟等国际组织和机构也分别表态，明确支持世卫组织在应对新冠疫情、加强全球公共卫生体系建设方面继续发挥重要作用。

至于美方近期攻击指责世卫组织的言行，中方已经表明立场。今天我要再强调一下，美国自恃世卫组织最大出资国，认为世卫组织应该听其指挥，这是典型的霸权心态。世卫组织坚持客观公正，对美方不予迎合，美方就停止捐资，这是典型的威胁和讹诈。美方对世卫组织的攻击抹黑没有事实依据，施压胁迫更是不得人心。

上周末，世卫组织和各国知名人士联合发起“同一个世界：共同在家”在线慈善音乐会，为奋战在抗疫一线的各国医护工作者募捐，为全球的抗疫斗争加油鼓劲，获得了极大关注和积极响应，集中反映了当前国际社会的主流民意。我们希望美方一些人能够观看一下这场音乐会的视频，也感知一下各方支持世卫组织、呼吁国际协作的普遍愿望，不要站在国际社会的对立面。

中方始终坚定支持世卫组织为促进全球公共卫生事业发挥领导作用，愿意通过多种渠道加大对世卫组织的支持力度。在当前全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织，就是维护联合国的地位和作用，就是维护多边主义的理念和原则，就是维护国际社会的团结和合作，这对取得全球抗疫斗争胜利至关重要。

路透社记者：第一个问题，据报道，两艘美国舰船正在中国南海海域航行。不具名人士称，该区域位于中国与马来西亚“争议”海域。中方对此有何评论？第二个问题，据报道，中国调查船出现在中马“争议”海域，并与马方船只“对峙”。中方是否要求马来西亚国家石油公司勘探船离开该海域？

耿爽：关于第一个问题，我不了解你说的具体情况。我想说的是，当前，在地区国家的共同努力下，南海的形势总体向好。我们希望域外国家能够尊重地区国家的努力，不要在本地区兴风作浪。

关于第二个问题。据我了解，中方调查船是在中国管辖海域进行正常活动。当时在海上没有出现所谓“对峙”情况。当前南海形势总体稳定。有关方面应保持自我克制，避免采取使局势复杂化、争议扩大化的举动。

印度报业托拉斯记者：你刚才说，中方正在同有关国家商谈建立人员往来的快捷通道，你提到了韩国、新加坡，是否还有其他国家？是否包括印度？

耿爽：关于快捷通道，我目前能介绍的就是韩国和新加坡的情况。

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