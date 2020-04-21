疫情将致遭受严重饥饿的人口数量突破2.5亿

人民网北京4月21日电（记者李琰）记者从联合国世界粮食计划署驻华代表处获悉，联合国世界粮食计划署（WFP）和其他合作伙伴21日发布一份全球粮食危机报告。该报告指出，新型冠状病毒大流行可能使全球遭受严重饥饿的人口数量增加一倍，到2020年底将会突破2.5亿。

世界粮食计划署和其他15个人道主义及发展伙伴共同发布了《全球粮食危机报告》（Global Report on Food crisis）并且做出预测：受到新型冠状病毒疫情的经济冲击，2020年面临严重粮食不安全（IPC/CH 3及以上）的人口数量将增至2.65亿，比2019年的1.35亿增加了1.3亿。

在这种情况下，持续开展粮食援助至关重要。其中，世界粮食计划署开展的援助行动是全球近1亿脆弱群体的生命线。

该报告给出一些关键数据：

? 新冠肺炎疫情下，如果不迅速采取行动，中低收入国家中将有2.65亿人处于严重的粮食不安全状态。

? 2019年，大多数遭受严重粮食不安全影响的人口来自受冲突影响的国家（7700万），受气候变化影响的国家（3400万）以及经济危机的国家（2400万人）。

? 2019年出现最严重的粮食危机的10个国家为：也门，刚果民主共和国，阿富汗，委内瑞拉，埃塞俄比亚，南苏丹，叙利亚，苏丹，尼日利亚和海地。

? 2019年，在南苏丹，处于粮食危机（或更严重状况）的人口比例为61％。苏丹，也门，中非共和国，津巴布韦，阿富汗，叙利亚和海地等6个国家中至少有35％的人口处于粮食危机中。

世界粮食计划署高级经济学家阿里夫?侯赛因表示，对于数百万感染新冠肺炎的人来说，新型冠状病毒可能是灾难性的。然而，这对数百万仅凭工资吃饭的人来说也是沉重的打击。封锁和全球经济衰退原本耗尽了他们的储蓄，如果再来一次像新型冠状病毒这样的冲击就把他们推到了崩溃的边缘。“我们现在必须共同行动，减轻这场全球性灾难的影响。”

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