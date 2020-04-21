在英华人华侨向英国医疗机构捐助医护物资

捐赠医护物资交接仪式现场图。（全英华人社团 提供）

人民网伦敦4月21日电（记者 许立群、强薇）4月20日，在英华人华侨向英国国家医疗服务体系（NHS）捐赠医护物资的交接仪式在达特福德医疗物资配送中心举行。

当前，英国新冠肺炎疫情持续发展，确诊人数和死亡人数仍居高不下。同时，英国医疗系统物资出现严重短缺，医疗管理部门不得不修改指南，建议医护人员重复使用一次性防护用品。在此情形下，在英华人华侨自发地组织起来，联系中国货源，向英国医疗和养老系统捐助物资。

由伦敦华埠商会、英国浙江联谊会及商贸会和香港新界乡议局海外顾问委员会欧洲联络处等机构联合发起的“关爱NHS”行动，从中国订购3万套防护服，于上周末运抵英国，并于周一在达特福德医疗物资配送中心验货交接。据介绍，该批物资将捐赠给位于伦敦的盖伊和圣托马斯医院集团。此外，另有7万个医用口罩等防护品等待启运。

盖伊和圣托马斯医院集团首席采购官大卫?劳森代表所有医护人员感谢英国华人华侨的捐赠，他表示，这是对抗疫前线的最有力支持，这些防护服缓解了本周医院面临的物资短缺。

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示：“这批物资是全英100多个社团和爱心人士的共同心愿，表达了我们对医护人员的感谢，也希望这批物资能帮助英国早日战胜病毒。”

据不完全统计，截至上周末，英国华人社团、中资企业和爱心人士已捐赠了400多万件防护用品和呼吸机。除伦敦之外，伯明翰、曼彻斯特等地的华人华侨也积极向当地医疗和养老机构捐赠防护物品。英国华人华侨用实际行动向奋战在抗疫一线医务人员致敬的同时，有力地反击了因疫情引起的种族歧视，显示了华人华侨在英国主流社会的贡献和担当。

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