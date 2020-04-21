巴西学者：世卫组织在全球抗疫中的作用不容抹杀

【巴西】沃陆飞

在全球抗击新冠疫情的行动中，世界卫生组织成为了各国媒体关注的焦点，同时也引发了一系列的思考：它的作用是什么？为什么要致力于提高世卫组织的能力？为什么各国要共同抗疫或遵循世卫组织的建议？

世卫组织是联合国系统内卫生问题的指导和协调机构，其宗旨是使全世界人民获得尽可能高水平的健康。考虑到各国的经济实力、资金现状和科技水平各不相同，为了实现这一宗旨，各成员国应保证利用其财政和人力资源，致力于建立一个提供全球公共产品的新秩序。

为了让健康成为全球公共产品，获得健康的机会必须是具有非排他性、非竞争性和全球性的，也就是说，使用者对公共产品的消费不应减少它对于其他使用者的提供。全球公共产品的供给，增强了各国参与到国际事务中的信心，给各国带来了利益。

世卫组织在应对全球性公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用，却受到了那些希望将自己的价值观强加于他人而不是向他人伸出援手或共同抗疫的国家的威胁，这种脱离国际体系的做法非常危险。

在抗疫期间，中国以身作则充分展现了大国担当。关闭离汉离鄂通道的决定让世界感到震惊和钦佩。时间证明了一切：中国政府以惊人的速度抑制了病毒在这个世界上人口最多国家的蔓延。

中国已经开展了疫苗和药物的临床研究，推出了包括葡萄牙语在内的多语种疫情防控指南。事实上，疫情发生以来，中国一直致力于国际防疫合作，与世卫组织和各国分享数据和经验。

世卫组织将新冠疫情定性为全球大流行是依据其在各国的蔓延程度。世卫组织在减少各国信息不对称并向各国提供抗疫支持方面，发挥了重要作用。可以对世卫组织的建议提出批评，但不能抹杀世卫组织在全球抗疫方面所作出的贡献。

在各国需要更多互信和全球治理来应对新冠疫情的时候，抹杀世卫组织的努力是一种危险的机会主义。（编译：鲁扬 实习生张荣）

（作者Lucas Felipe Wosgrau Padilha，中文名沃陆飞，是巴西瓦加斯基金会研究人员，北京大学燕京学堂2019级学生）

(责编：于洋、燕勐)