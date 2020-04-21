原标题：新华国际时评·随笔：负油价警示合作抗疫不能等

新华社纽约4月20日电 随笔：负油价警示合作抗疫不能等

新华社记者刘亚南

受美国石油市场供应严重过剩、合约即将到期前强制平仓等多重因素影响，纽约油价20日历史上首次跌至负值，5月交货的轻质原油期货价格暴跌，收于每桶-37.63美元。原油“倒贴钱”，反映出新冠疫情之下的美国经济问题，给美国油气行业敲响警钟。

负油价只是北美原油市场的特有现象。从全球原油市场来看，欧佩克与俄罗斯等产油国日前刚达成空前规模的减产协议，全球基准布伦特原油期货价格因此获得支撑。20日当天，6月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶25.57美元。美国股市评论员、前对冲基金经理吉姆·克莱默当天说，纽约油价暴跌是美国经济“出问题”的反映。

当前，新冠疫情导致全球经济活动严重萎缩，美国经济也陷入“停摆”，各种出行限制措施和停工停产使北美市场原油供应严重过剩，纽约原油期货交割地美国俄克拉何马州库欣地区的库容日趋紧张。虽然由于5月份原油期货合约在21日将被6月份合约替换，实际上以负油价交割的数量比较有限，但“倒牛奶”风险仍笼罩美国油气行业。

自本轮油价下跌以来，美国油气行业面临巨大经营压力，负油价的出现无疑将雪上加霜。美国页岩油革命以来，各大油气公司每年投入巨资勘探开发油气资源，产量大幅增加推动油价总体呈下降趋势。但美国油气公司长期看重产量、忽视投资回报，这一问题在本轮油价大跌中暴露无遗。近来，美国油气公司要么被迫削减资本开支，要么申请破产保护，行业面临空前挑战。

为帮助油气行业缓解压力，美国主要产油地得克萨斯州和俄克拉何马州均在酝酿州层面的强制减产措施。监管部门还在考虑更多措施，帮助油气行业降低成本或改变商业模式。

目前来看，全球原油需求恢复道阻且长。面对负油价发出的警示信号，除美国油气行业自身求变之外，美国政策制定者也应意识到加强国际合作、与各国携手尽快控制疫情、重启经济的重要性和紧迫性。

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