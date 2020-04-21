东盟秘书长：东盟与中国在抗击新冠肺炎疫情领域合作势头强劲

4月21日，中国驻东盟大使邓锡军（图右一）向东盟秘书长林玉辉捐赠新冠肺炎抗疫物资（中国驻东盟使团供图）

人民网雅加达4月21日电（记者 徐伟）4月21日，中国驻东盟使团在印尼首都雅加达向东盟秘书处捐赠新冠肺炎抗疫物资，东盟秘书长林玉辉对中国政府在充满挑战的非常时期提供医疗用品和设备表示感谢，并强调东盟与中国在抗击新冠肺炎疫情领域合作势头强劲。

林玉辉说，自新冠肺炎疫情暴发以来，东盟和中国针对卫生及其他相关领域在国家和地区层面携手合作，共同应对新冠肺炎疫情。

林玉辉强调，通过透明、及时的技术交流和信息共享，东盟卫生部门与中国卫生部门持续开展合作，势头强劲。目前，双方高级别卫生官员和专家等正在通过东盟—中国或东盟与中日韩（10+3）卫生合作平台开展技术协调、援助及信息共享等相关工作。

林玉辉还说，本月举行的10+3新冠肺炎问题卫生部长视频会议，各方进一步承诺加强协调一致的应对措施，以及加快对药物和疫苗的研发。今年2月举行的东盟—中国关于新冠肺炎问题特别外长会，确认双方致力于共同应对疫情大流行。目前，双方正在加强进一步的协调和协作努力，以减轻疫情对包括公共卫生、贸易和旅行等多领域的影响。

据介绍，在了解到东盟秘书处缺乏必要防疫物资情况后，中国政府高度重视，通过国家国际发展合作署向东盟秘书处捐赠7.5万个口罩和35个额温枪。中国驻东盟使团还从雅加达采购了300瓶洗手液，此次一并捐出。

中国驻东盟大使邓锡军在捐赠仪式上表示，值此困难之际，中国始终坚定地与东盟站在一起。此举进一步彰显了中方与东盟秘书处的紧密联系和深厚友谊。希望这批物资能够帮助东盟秘书处进一步做好防护，保障好每位工作人员的身体健康。

邓锡军还表示，中国疫情发生后，东盟成员国社会各界和东盟秘书处纷纷向中方表达慰问，并提供了不同方式的支持。中方对此深表感激，并铭记在心。目前，中国国内抗疫已取得阶段性胜利，在继续做好自身防控工作的同时，正努力向东盟提供帮助，以早日取得地区抗疫斗争的胜利。

当天，东盟副秘书长康富、德尼，东盟轮值主席国越南常驻代表陈德平大使和中国—东盟关系协调国菲律宾常驻代表诺埃尔大使等也出席了捐赠仪式。

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