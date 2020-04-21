原标题：财经观察：疫情下韩国推“前所未有”措施保经济

新华社首尔4月21日电 财经观察：疫情下韩国推“前所未有”措施保经济

新华社记者何媛 杨畅

国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望报告》预测，受新冠疫情冲击，今年韩国经济将萎缩1.2%，但2021年韩国经济将增长3.4%，呈“V型”复苏趋势。

如果IMF预测成为现实，今年将是韩国时隔22年再次出现经济负增长。韩国政府近来推出多项“前所未有”的宏观及微观经济措施，以期最大程度减少疫情对经济的冲击。

IMF韩国观察团认为，韩国为外向型经济体，其主要贸易伙伴增长预期锐减势必造成外部需求极度疲软，继而大大制约韩国经济增长前景。

韩国政府部门发布的数据显示，韩国3月份出口同比减少0.2%，4月前10天出口同比减少18.6%，表明随着疫情在全球蔓延，韩国出口受挫趋势明显。

具体来看，4月前10天，韩国各主要行业和对主要地区出口均下滑。以行业看，汽车零部件出口下滑幅度最大。以地区划分，对中南美地区出口减少逾50%，对欧盟和越南出口下滑均超过两成。

韩国1月20日出现首例新冠病毒确诊病例，2月中下旬疫情因大邱一带出现“超级传播”事件而迅速恶化。目前，韩国确诊人数破万，但疫情趋缓，单日新增确诊病例连续多日少于30例。

在此期间，除出口受到冲击外，韩国金融市场经历了股市熔断、韩元暴跌，制造业面临海外停工引发的供应链中断风险。3月份，韩国消费者心理指数下降到历史低位78.4，就业人口同比减少19.5万人，超160万人处于临时歇岗状态。

韩国央行本月初表示，疫情蔓延严重遏制了韩国经济增长，民间消费下滑，出口下滑趋势显现。央行行长李柱烈预测，韩国经济今年增长率将低于1%，但仍有可能通过政府实施的各项措施实现正增长。

IMF韩国观察团认为，韩国政府采取的应对举措有助于减轻疫情对经济的负面影响。IMF在报告中提及的韩国政府措施包括为受冲击的中小企业提供融资、为小工商户及部分劳动者提供补助等。

3月初，韩国政府拟定总额为11.7万亿韩元（1美元约合1221.7韩元）的补充预算，这是韩国为应对传染病疫情而拟定的最大规模补充预算。

3月16日，韩国央行紧急将基准利率下调0.5个百分点至0.75%。央行还决定自4月起向国内金融机构提供为期3个月的“无限量”流动性支持，这是史无前例的韩版量化宽松措施。

3月30日，韩国政府宣布为国民提供总额为9.1万亿韩元的“紧急灾难补助”，覆盖七成韩国家庭，并推出削减或推迟征缴保险费及电费等措施。

4月16日，韩国政府向国会提交第二份补充预算案，规模为7.6万亿韩元。

据韩联社统计，韩国政府迄今公布的各种抗疫直接补助政策规模约为150万亿韩元，缴费宽限、债务延期等间接补助达349万亿韩元，直接与间接补助总规模相当于去年韩国国内生产总值的26%。

随着境内疫情缓解，韩国政府正计划推动韩国社会从以防疫为重心的阶段，过渡至恢复生产、经济和防疫并行的“生活防疫”阶段。

韩国总统文在寅近日呼吁民众凝聚力量，为疫后经济社会发展做好准备。他表示，疫情对国家经济的冲击才刚开始，政府将打破陈规、积极大胆地应对，继续加大对企业的扶持力度，同时加强国际防疫和经济合作。

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