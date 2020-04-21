原标题：美媒：美政府对世卫组织的指责荒唐无理

新华社纽约4月20日电（记者刘国远）美国《华盛顿邮报》网站20日登载专栏作家达纳·米尔班克撰写的文章说，美国总统特朗普就新冠疫情危机对世界卫生组织的指责荒唐无理，因为相关证据显示美国与世卫组织自1月以来就进行着频繁而广泛的接触，所以美国对与疫情有关的信息完全掌握。特朗普的指责只能显示其未能及时采取行动应对国内疫情。

文章援引不愿透露姓名的知情人士的话说，特朗普指责世卫组织与中国在1月疫情严重时共同掩盖新冠病毒的真正危险，而事实上，美国驻华使馆官员与世卫组织驻华官员1月曾频繁联系与会面，双方当月至少通话或会面10次。

文章说，2月和3月，美国官员继续与世卫组织驻华官员以及世卫组织总干事谭德塞、世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安及率团赴中国考察的世卫组织专家布鲁斯·艾尔沃德频繁会面和联系。

《华盛顿邮报》记者4月19日确认，美国派往日内瓦世卫组织总部的官员也一直密切关注疫情形势，并实时向特朗普政府报告最新信息。所有这些最新披露的情况都证明美国官员一直在与世卫组织就疫情问题进行合作，直至特朗普改变态度，决定将应对国内疫情不力的责任“甩锅”给世卫组织。

文章说，鉴于美国官员与世卫组织一直有大量接触、会面与合作，特朗普所谓的世卫组织“掩盖疫情传播情况，未及时、透明分享疫情信息”的指责显然是荒唐无理的。

文章最后说：“美国国务院发言人并未回答我的相关问题。我想我不能责怪他们，因为以下这个明显的结论是无法辩驳的：问题不在于信息的缺乏，而在于总统没有采取行动。”

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