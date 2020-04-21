原标题：世贸组织和世卫组织表示将携手确保抗疫产品和服务正常跨境流动

新华社日内瓦4月20日电（记者凌馨）世界贸易组织总干事阿泽维多和世界卫生组织总干事谭德塞20日发表共同声明强调，将携手努力确保包括重要医疗物资在内的抗疫产品和服务能够正常跨境流动。

两位国际组织负责人表示，新冠疫情对世界各个群体的健康以及他们所处的社会和经济环境造成“前所未有”的深远影响。全球必须协调一致采取行动，应对这一流行病对民众健康和生计带来的特别挑战。

他们强调，保护生命是抗击疫情的首要任务，但对全球贸易和供应链的“非必要”干扰将会阻碍这一努力。一些国家实施的贸易限制政策，不仅严重影响医疗物资被运往全球急需的地方，而且严重影响生产抗疫药品和医疗科技产品所需原材料的供应。

他们表示，将在《国际卫生条例》和世贸组织规则框架下，共同支持关键医疗物资的正常跨境流动，努力解决全球供应链所受的不必要干扰。《国际卫生条例》强调，疾病防控举措应尽量减少对国际交通和贸易的干扰；世贸组织规则也要求各国采取的贸易限制措施应“有针对性、适度、透明和暂时”。

他们呼吁组织成员继续与世卫组织和世贸组织分享限制措施的相关信息，同时呼吁各国政府进一步促进疫情相关的诊断、疫苗、药物等研发工作，并确保这些研发成果能够跨境传播、公平获得。

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