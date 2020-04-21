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普京：我们当时送过去200万只，如今收到1.5亿只来自中国的口罩

2020年04月21日14:06  来源：环球网
 
原标题：普京：我们当时送过去200万只，如今收到1.5亿只来自中国的口罩

　　【环球网报道 记者 王博雅琪】“现在，我们已通过各种渠道收到了1.5亿只来自中国的口罩。”俄塔社称，普京20日就疫情问题与俄政府官员及有关方面专家召开视频会议，期间在提到俄罗斯和其他国家合作抗疫话题时拿中国举例，透露了这样一则信息。

　　普京 资料图

　　据俄塔社报道，当天普京在会上表示，俄罗斯正在加大国内生产防疫物资的脚步。“3月初，我们（每天）只生产120万只口罩，到（4）月底，我们将每天生产350万口罩。而在不久的未来，我们将（每天）生产750万只。”尽管国内生产口罩的速度正不断提升，普京表示，俄罗斯仍与其他国家积极开展合作。俄塔社说，谈及这一话题，这位俄罗斯领导人拿中俄合作举了例。

　　“当我们的（中国）朋友在二月份遇到困难时，我们送过去了200万只口罩。现在，我们已通过各种渠道收到了1.5亿只来自中国的口罩。”除了口罩，普京还提到了中俄在防护服等防疫物资上的合作。

　　“我们自己的产量从3月中旬的（日均）6000套增加到了现在的2万套，到5月份，我们将每天生产超过10万套（防护服）……另外还有200万套从中国进口的防护服。”俄塔社说，普京在会上承诺，“一定会继续开展这种（合作）工作”。

　　俄罗斯疫情近日正以单日新增4-6千例新冠肺炎确诊病例的速度发展。据俄罗斯新冠病毒防疫官网消息，截至当地时间4月20日10时35分，俄罗斯境内新冠肺炎累计确诊病例已超过4.5万例，达到47 121例。普京在19日发布的一份声明中提到，俄国内民众正在以积极、有组织且负责任的方式开展防疫工作，目前局势完全在控制之中。不过，他在20日召开的上述会议上表示，俄罗斯整体上完成了应对新冠疫情第一阶段的任务，但疫情高峰尚未到来。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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