CNN主持人:美政府指责中国解决不了问题

人民网旧金山4月20日电（记者 邓圩）美国有线电视新闻网（CNN）19日发布了一段主持人法里德·扎卡里亚的节目视频，他说，美政府指责中国是解决不了问题的，特朗普前后矛盾表态让外界搞不清楚，哪句是真，哪句是假。

在节目开始时，扎卡里亚就反驳特朗普政府目前对中国和世界卫生组织（WHO）的一些表态，认为美政府态度前后差异巨大。扎卡里亚整理出一条时间线：1月24日，特朗普发推赞赏中国抗击疫情努力。“中国一直在非常努力地遏制新冠病毒。美方非常欣赏他们的努力和透明度。这（问题）都会很好地解决。”

扎卡里亚接着问道，那么在1月底，全球各国包括美国在内知道新冠病毒吗？就在特朗普发推称赞中国前一天，1月23日，世卫组织已发出警告，所有国家都应准备好应对疫情，并提醒称病毒蔓延全球风险很高。事实上，在这个阶段，有关病毒的信息已在媒体上铺天盖地，且中国已确认存在人际传播，并对湖北省多个城市进行封锁。

扎卡里亚还援引美媒的报道称，1月18日，美国卫生与公众服务部（HHS）向特朗普政府报告美国发现新冠肺炎确诊病例；1月27日，美国疾病控制与预防中心（CDC）对中国的旅行预防措施提升至最高级别；1月29日，特朗普发推表示，已经获得有关中国疫情情况的简报；1月30日，世卫组织宣布进入国际紧急状态。几个小时后，特朗普称：“我们和中国在新冠肺炎疫情上合作紧密。”

扎卡里亚问道，那么问题是特朗普之前说得是实话，还是现在说得是实话？需要明确的一点是，无论美方如何质疑中国和世卫组织，都改变不了一个事实，那就是特朗普政府早在1月底到2月中旬期间就知道新冠病毒的潜在危险，但却下了这样一个判断：新冠病毒对美国来说不是一个大问题，随着4月天气转暖就会消失。特朗普政府似乎担心采取抗疫措施会影响美国股市。

“（特朗普政府）这些错误判断最终导致了疫情危机在美国大暴发。现在，为了转移批评者视线，美国决定指责中国，借此化解糟糕的政策。”扎卡里亚强调，最快结束疫情的方式是与他国建立一个广泛国家联盟以应对物资短缺，并且共享信息及联合行动。而华盛顿方面却反其道而行，对重要物资进行严格地贸易管控，高价拦截他国医疗物资，缺乏与世界咨询与交流。

扎卡里亚最后总结称，即使在冷战时期，美国、苏联这对“仇人”都能合作帮助世界接种疫苗，消灭天花。现在处于全球大流行，指责他人的幼稚行为是不会挽救任何人生命的。

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