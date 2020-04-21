祖国是我们最坚强的后盾——在美留学生抗疫日记

大约从3月起，美国新冠肺炎疫情开始蔓延，确诊病例与死亡病例数很快就达到世界最高。大家仿佛还没做好准备，就被卷入一场与疫情抗击的未知战役中。

3月11日，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球流行病。3月16日，白宫发布的名为“30天减缓病毒传播”的新冠指导意见，要求国民在家办公和上学，禁止10人以上的聚集活动，避免不必要的出国旅行。三月末，我们的手机自动先后收到了来自华盛顿特区及附近的马里兰州、弗吉尼亚州发布的州政府命令，要求人们，除非特殊必要情形，不得出门，并限制10人以上聚集性活动。

出行计划被打乱 宅生活成为主题

我原本制定了春假去加州的旅行计划，但随着加州成为美国疫情的重灾区，不得不取消期待已久的春假旅行。身边很多人也被迫放弃了出行计划，在家中度过春假的一周。餐厅、酒吧等公共娱乐场所被迫关闭，美国民众的娱乐活动、宗教活动、婚礼也都改为线上举行。三四月是美国总统大选在各州初选的日子，但很多州取消了聚集的票亭投票，改为线上通过邮件进行投票。

三月末到四月初是华盛顿的樱花节，每年此时，樱花沿华盛顿国家公园一路争相绽放。在宪法大道、潮汐湖和国家广场，人们参加樱花节大游行，和家人朋友共赏樱花，休闲野餐。然而，今年的樱花节是另一番景象。空荡的大道和公园，只有零星跑步的人，缺少了观众的樱花开了又谢。为了安全考虑，我和朋友们也取消了初春踏青赏花的计划。华盛顿初春的樱花，也许只能明年再见了。

屯物资“打持久战” 留学生“苦中作乐”

为了减少与人的接触，我们的生活必需品一般通过超市定购，之后送货上门。美国的超市正常营业，但是货物时有短缺。因定购及外送需求过多，有些超市只会定时开放，而非全天。我们的订单经常因缺货而被替换或取消。亚马逊已经雇佣超过平时两倍的外送员以满足激增的外送需求。但总体来说，食品能够满足日常生活需求。“中国超市”也有大量存货，还能买到很多家乡的美味。疫情期间，卫生用品依旧短缺。早在疫情在美国爆发前夕，N95口罩就严重缺货，出现过在一些平台被炒到天价的现象。其他卫生用品诸如厨纸、厕纸、洗手液、消毒湿巾、消毒喷雾等，都存在大量缺口，数量不能满足人们激增的需求，至今无法正常购买。我们在早些时候囤了米、面、蛋、奶、冷冻蔬菜、冷冻水果、矿泉水、维生素等食品和日常用品，为抗疫的持久战做好了充分的准备。

宅在家的生活虽然单一，但是留学生也“苦中作乐”。很多同学利用宅在家的时间发展起了爱好，有的变身“大厨”，有的变身“线上美妆博主”或“线上自习博主”，有的变身“游戏王”......学校的中国留学生会举办了线上歌手大赛、厨艺大赛等活动，帮助大家调剂单调的生活。

学校线上授课 师生共渡难关

美国很多州的学校都进行了停课封校，改为线上教学。近日，部分学校甚至考虑将停课延续到2021学年。约翰斯霍普金斯大学自3月11日起改为在线授课，春季学期毕业典礼也改为线上举行。

为了帮助自我隔离的学生及出现轻微症状的学生更好地兼顾学习与身体健康，学院将打分制由曾经的字母制改为单一的通过/不通过。学校关闭了图书馆、自习室和研讨室、教师办公室，包括国际学生处和学生事业发展中心在内的重要学生工作办公室全部改为线上办公。学校原定的学术讲座、主题论坛、参观游览等一系列活动被迫取消或改为线上进行。

对于病情诊断，学校也为学生提供了相应的医疗资源。如果在校学生感到不适或出现症状，可以联系学校医院与福利中心进行预约和诊断，医保将报销检测费用。我们担心疫情会持续太久，学习和实习会受影响，留学签证或受限制。但是校长发了很暖心的邮件，感谢全体教师和学生在疫情中体现的毅力、团结和配合，并向大家通报学校医学团队对于疫情检测、试剂研发、免疫及特效药研究等工作的进展，为大家加油打气，鼓励我们继续坚持，共渡难关。

收到健康包 祖国是最坚强的后盾

这场与疫情的抗争中，我们不是孤军奋战。3月18日，中国驻美大使崔天凯与在美留学生代表谈心。崔大使回答了留学生代表关心的问题，就疫情期间留学生是否选择回国给出了建议。他表示，如果真的发现有哪一位同学新冠测出来是阳性，请马上跟使馆或总领馆联系，同时到当地医院去就医。崔大使给予留学生们信心，表示使馆会不遗余力保护留学生的生命安全和身体健康，并鼓励留学生们将来挑起祖国发展建设的重担。在抗疫期间，崔大使的谈话无疑为在美留学生们提供了一颗定心丸，之前对于疫情的茫然与恐惧都随之消解了大半。

四月初，国家向海外留学人员调配50万份“健康包”。中国驻美大使馆及领馆通过各学校的中国留学生会，为在校留学生发放抗疫物资，与广大留学人员共克时艰。四月中旬，我和周边公寓的同学陆续收到了来自祖国的健康包，感受到来自祖国的温暖。不仅仅是美国，我在世界各地的留学生朋友也都收到了这份来自祖国的温暖。

祖国是我们最坚强的后盾，也是我们最强大的底气。不论何时，我们都会记得，祖国与我们同在。我们期待着疫情早点过去，期待世界早日回归正轨。

（作者谢啸帆，目前在约翰霍普金斯大学攻读传播学硕士学位。）

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