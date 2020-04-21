原标题：“这样的惨剧本不应该发生”——加拿大总理重申控枪承诺

中新社多伦多4月20日电 题：“这样的惨剧本不应该发生”——加拿大总理重申控枪承诺

中新社记者 余瑞冬

“为什么我们在2020年还会见到如此重大的枪击案件？”在4月20日向全国直播的记者会上，有记者向加拿大总理贾斯廷·特鲁多提问。

特鲁多当天在渥太华的发言只谈及一个主题，即刚过去的周末期间在新斯科舍省发生的连环枪击案。截至20日下午，该案已造成包括枪手本人在内至少19人丧生，成为加拿大历来最严重的枪击案件。

“这是一场悲剧。”特鲁多说，“它提醒我们，不幸的是，这个国家仍然存在枪支暴力。”他表示，加政府已采取措施尝试强化枪击管制，但“我们必须做得更多”。

牙医变凶徒 动机不明

在加拿大东部大西洋沿岸省份新斯科舍省，一名枪手从18日晚开始大开杀戒。警方对其展开约12个小时的追捕。案件涉及距省会哈利法克斯约130公里的波塔皮克等多个城镇。最终，凶嫌于19日在距离哈利法克斯约35公里的恩菲尔德与警方交火并被击毙。

皇家骑警20日透露，目前警方正在16处案发现场进行调查，已发现有5栋建筑被焚烧。18名遇害者中，包括服役23年的女警员海蒂·斯蒂文森。她生前是新省皇家骑警的新闻发言人。另有一名男性警员负伤，但性命无虞。警方说，随着调查的持续，死亡人数有可能再增加。

警方确认，51岁的男性凶嫌沃特曼是一名牙医，并开设有一间义齿诊所。遇害者中，有人与凶嫌相识，但也有素昧平生者。凶嫌作案动机仍然未知。

警方表示，凶嫌得以长时间持续作案的原因之一是他曾驾驶一辆伪装为巡逻警车的车辆。假警车与另一辆车也已被烧毁。而他作案期间其所穿的皇家骑警制服尚不知是否为仿冒品。警方未透露他使用何种枪械，以及他是否持有枪支牌照。

此次新省枪击案的遇害人数已经超过了当年的蒙特利尔工学院枪击案。1989年12月6日，一年轻男子持枪在蒙特利尔工学院射杀女性，造成14人遇难，十余人受伤。这一事件被称为“蒙特利尔工学院大屠杀”，曾是加拿大史上最惨重的枪击案。加联邦国会于1991年将12月6日定为“全国纪念及消除针对女性暴力行动日”。

特鲁多重提加强控枪承诺

面对媒体提问，特鲁多表示，此案诸多相关问题仍有待调查，自己现在不会作出任何结论。但他强调，其所率的自由党政府曾在竞选时就加强控枪问题已作出过“非常严肃的”承诺，并且正在推进相关措施。

“我们即将在全国范围内立法禁止攻击性武器，但这一进程中断了。”特鲁多解释说，因为新冠疫情导致目前议会停摆。他说，政府完全有意在议会复会时继续推动控枪。

目前加拿大约有220万人拥有枪支许可证。加拿大的枪支管制主要依靠《枪支法》《刑法》及其从属法规。《刑法》将枪支定义为限制类、禁止类和非限制类。《枪支法》则规定了如何拥有、运输和储存枪支。加拿大法律对枪支的拥有和获得都有许可和注册要求。这些要求由皇家骑警进行管理。

除联邦法律之外，各省、地区或市政当局还可能有适用于其管辖权的与枪支相关的法律法规。譬如，各省负责规范狩猎行为。

近年来，与帮派有关的暴力犯罪在加拿大有所抬头，涉枪暴力案件也呈增加趋势。

2018年7月，多伦多发生导致3死13伤的枪击案，该市市议会随即通过一项关于应对枪支暴力问题的报告，其中包括由市政当局出资回购枪支的决定。2019年5月，多伦多警方在枪支回购行动中收到超过2700支枪械，刷新历次该项行动的纪录。

2019年6月，加国会通过法案，扩大对枪支许可申请者的背景调查，提高对枪支销售记录保存的要求等。

2019年9月下旬，在联邦大选前夕，特鲁多代表自由党宣布加强控枪的竞选承诺。他表示，自由党将推动在全国范围内禁止攻击性半自动步枪，地区政府将有权限制或禁止手枪等。

加公共安全和应急准备部部长比尔·布莱20日表示，自由党政府已计划通过立法方式禁止军用式攻击性武器，同时继续强化枪械储存规定，减少枪支越境走私的发生。同时，当局将采取措施，防止对他人存在重大风险的个人获得枪支。但由于疫情对议会会期带来的不确定性，尚无立法的时间表。

加拿大众议院3月13日宣布，因应新冠疫情，各党同意暂停议会至4月20日。议会停摆期间曾两度临时重召少部分议员，以通过政府推出的巨额纾困措施。眼下，各党对全面复会的具体安排尚未达成一致。

特鲁多20日表示，政府会认真地倾听加拿大民众关于枪击管制的声音，从而适时推进相关立法。他说，各党正在商讨议会复会问题，“我们会找到机会推动这一工作”。

特鲁多表示，一场新省枪击案遇难者的网络追思会将在24日晚间举行，自己计划参与这一活动。他说：“这样的惨剧本不应该发生。”(完)

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