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在地球隔离比在太空更孤独？疫情下三位宇航员返家

2020年04月21日13:42  来源：中国新闻网
 
原标题：在地球隔离比在太空更孤独？疫情下三位宇航员返家

　　中新网4月21日电 据英国广播公司(BBC)中文网21日报道，新冠肺炎疫情在全球蔓延之际，在国际空间站工作的三名宇航员任务完成准备回家，结果发现地球跟他们出发前已经大不相同，而这前后也就几个月时间。

　　不寻常的回家之路

　　4月17日格林尼治时间早晨05:16，他们的着陆舱返回地球，在哈萨克斯坦着陆。打开舱门，外面等候的人都戴着口罩。这些人事先已经经过严格隔离，出发搜寻返航着陆舱之前刚刚做了病毒检测，确保没有感染风险。

　　着陆舱里离开地球时间最长的是美国宇航员安德鲁·摩根，2019年7月前往空间站；另两位是美国宇航员杰西卡·梅尔和俄罗斯宇航员奥列格·斯克利波奇卡，9月离开地球。

　　摩根在太空272天，梅尔和斯克利波奇卡待了205天。他们事先已经得到通知，知道地球上正经历疫情。

　　正常情况下，返回地球的宇航员会被地面迎接团队送到最近的机场，然后乘飞机回家。但现在哈萨克斯坦全国处于紧急状况，大部分机场都已关闭。

　　因此，斯克利波奇卡被送到仍正常运作的拜科努尔航天发射场，从那里返回俄罗斯。梅尔和摩根则被汽车送到发射场东南方向3小时车程的克孜勒奥尔达州，从而被美国宇航局的飞机接回美国。

　　通常从空间站返回地球后，宇航员需参加一个特殊康复项目，大约数周时间，帮助他们在长时间处于失重环境之后重新适应地球引力。

　　这次的康复项目又多了一项内容——防止感染新冠病毒。

　　接替他们的团队，两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员，4月9日从地球飞往国际空间站，出发前曾隔离一个半月，接受最严格的防疫，以免把病毒带进空间站。

　　似曾相识的孤独感觉

　　得知防疫隔离意味着他们回到地球后，将不能很快拥抱分别数月的亲友，梅尔觉得这将是个艰巨的挑战。

　　返航之前，她觉得在地球上隔离应该比在空间站更觉得孤独。因为在太空时刻都忙着执行各种激动人心的任务，从来不会觉得孤独。

　　远离人群的独处经历对宇航员来说完全不陌生。在梅尔之前，英国第一位前往太空的女宇航员海伦·沙曼(Helen Sharman)就很熟悉隔离独处的滋味。

　　现在56岁的沙曼在伦敦帝国理工大学工作。疫情暴发后，她和大家一样在家隔离，又找回了30年前的一些感觉。

　　1991年，沙曼成为第一个登上“和平号”空间站的女科学家时，通信设备只有无线电，连卫星电话、电子邮件都没有，更不用说视频通话了。

　　跟家里人一起居家隔离，不会完全孤独，但也免不了多了摩擦和矛盾的机会。沙曼说，这就需要更多相互尊重和忍让。

　　她在空间站时，同事们一样各有各的性格，需要分担杂务，这就需要公平合理的安排和相互理解、谦让和尊重。

　　根据空间站的作息时间安排，沙曼建议居家隔离期间可以考虑制定一个日常活动时间表，让隔离的日子变得较有乐趣和色彩。

　　沙曼说，在空间站有固定的时间看天发呆、读书、看电影，在地球居家隔离时也完全可以做到，而且许多平时想做而没有时间做的事，现在时机正好。当然，平时总有借口拖延的事，现在也少了个拖延的理由。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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