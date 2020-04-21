原标题：英国第二个大型新冠病毒检测实验室投入运营

新华社伦敦4月20日电（记者张家伟）英国卫生部20日表示，该国第二个大型新冠病毒检测实验室当天正式投入运营，进一步充实该国病毒检测网络，为大幅提升全国的检测能力奠定基础。

据英国卫生部此前介绍，为加快扩充检测能力，英国将新设立3个大型实验室用于检测大量样本。首个实验室上周已在米尔顿凯恩斯落成并开展检测工作，20日投入运营的新实验室位于柴郡。第三个实验室位于格拉斯哥，预计下周可以完成建设。英国政府希望这3个实验室能与已有的相关实验室组成一个全国网络，增强检测能力。

英国国家新冠病毒检测项目协调官约翰·牛顿教授说，这些实验室将组成英国有史以来最大的诊断检测网络。英国卫生大臣马修·汉考克曾表示，政府计划本月底把全国病毒检测能力大幅提升到每天10万次。

主持当天疫情发布会的英国财政大臣里希·苏纳克表示，英国的抗疫行动正朝着下一阶段迈进，目前“能看到一些让人鼓舞的信号，表明我们正在取得进展”。但他也强调，政府此前提出了5项疫情应对效果参考标准，在这些标准被满足前，都不会调整正在实施中的防控措施。

据英国卫生部20日发布的新冠疫情数据，该国确诊病例数攀升至124743例；死亡病例数与前一天的官方数字相比增加449例，达到16509例。

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