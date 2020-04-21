原标题：综合消息：欧洲多国疫情趋于平稳 扩大检测与逐步解封并行

新华社斯德哥尔摩4月20日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲多国进入平稳抗疫阶段，表示将逐步实施解封政策。同时，有条件的欧洲国家将继续加大检测力度，精准跟踪病毒传播轨迹，掌握疫情发展趋势。

疫情进入平稳新阶段

意大利新冠病毒应急委员会专员博雷利20日说，意大利现有患者比前一天减少20例。这是疫情暴发以来患者人数首次下降。

英国财政大臣里希·苏纳克20日在疫情发布会上说，英国的抗疫行动正朝着下一阶段迈进，目前“我们已取得进展并能看到一些让人鼓舞的信号”。

比利时联邦政府新冠事务发言人安德烈20日在记者会上说：“比利时疫情高峰可能已经过去。多项指标都在朝着好的方向发展。现在可以开始考虑有关解封的问题了。”

法国卫生总署署长萨洛蒙20日表示，目前医院的住院患者人数和重症人数仍保持小幅度下降趋势。

瑞士联邦公共卫生办公室官员帕特里克·马蒂斯20日说，瑞士新冠肺炎新增确诊病例、新增病亡人数及住院重症患者数持续下降，后续逐步放松管控措施的同时也要避免疫情出现反弹。

据挪威公共卫生研究所20日宣布，挪威当天新增确诊病例45例，是过去7天中最少的，挪威疫情增长可能在逐渐放缓。

奥地利总理库尔茨19日晚表示，疫情未出现反弹，每天新增病例保持在100例左右，预计将进一步下降。

纷纷计划逐步解封

比利时多位相关专家近来一直强调，复工复课将是一个缓慢进程，比如复课并不意味着所有孩子都能如期返回课堂。

20日起，德国商店将在满足防控要求前提下逐步恢复开放。德国总理默克尔当天在发布会上强调，民众仍需保持警惕，不可轻率鲁莽。

波兰总理莫拉维茨基20日说，政府将采取谨慎、平衡的策略，逐渐取消限制措施，重启经济活动。

瑞士联邦内政部长阿兰·贝尔塞20日说，在保证遵守有关保持“社交距离”规定的前提下，瑞士餐厅和酒吧有望在6月重新开业，联邦委员会将在5月11日做出决定。

塞尔维亚政府20日宣布，从21日起，生鲜市场、汽车修理店、洗衣店、裁缝店以及鞋店等可以开始正常营业，建筑工地可以复工，但商场、理发店、健身房等场所不在复工范围内。

阿尔巴尼亚20日开始放松对低风险零售业的限制措施，花店、家具店、首饰店和儿童玩具店等零售商店每天可在5时至17时30分对外营业，但必须严格遵守政府有关防控疫情的规定。

扩大检测遏制疫情反弹

英国卫生部20日说，英国第二个大型新冠病毒检测实验室当天正式投入使用，将大幅提升全国的检测能力。英国卫生大臣马修·汉考克曾表示，政府计划本月底把全国病毒检测能力大幅提升到每天10万次。

希腊政府已制定计划，从5月4日起逐步放松限制措施。同时，政府还将增加新冠病毒检测，有关部门已着手从国际市场采购100万份病毒测试盒以应对可能在秋季出现的第二波疫情。

丹麦20日起重新开放法庭、监狱、部分实验室和私人诊所等，理发店、驾校和其他一些自由职业者也开始营业。丹国家卫生大臣马格努斯·霍伊尼克当天说，丹麦整体防疫策略仍是“遏制”，但随管制措施的放开，现已在丹麦5个大区分别设置移动检测帐篷，进一步扩大新冠测试范围。（执笔记者：和苗；参与记者：张家伟、潘革平、陈晨、左为、张章、陈俊侠、石中玉、郭明芳、张修智、袁亮、高磊、林晶、朱昊晨、陈占杰、蒋雪、李晓鹏、章亚东、于涛、温新年、张琪）

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