原标题：综合消息：非洲确诊病例超2.2万 中国支持非洲疫情防控

新华社亚的斯亚贝巴4月20日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：据非洲疾病预防控制中心发布的数据，截至当地时间20日晚，非洲地区累计报告新冠确诊病例22513例，死亡病例1126例，治愈5534例。

从确诊病例数来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥。南非和埃及确诊病例均超过3000例。北部非洲受疫情影响最为严重，累计确诊9700例，死亡797例。

目前，非洲多国正采取一系列措施，应对持续蔓延的新冠疫情。

埃塞俄比亚总理阿比19日到访了一家正在改建的方舱医院，这家医院由该国最大的展览馆改建，最多可提供1000张床位。

纳米比亚政府近日修改了疫情防控紧急条例，将对散布涉疫假新闻和误导性信息人员追究刑事责任，最高将处以2000纳元（约合106美元）罚款和6个月监禁。

刚果（布）政府20日宣布延长紧急状态20天。总统萨苏曾于3月28日晚宣布全国进入为期30天的卫生紧急状态。

尼日利亚近日向贫困人口发放补助，向部分小微企业提供小额低息贷款，以保障经济民生。

20日下午，中国政府派遣的抗击新冠肺炎疫情医疗专家组赴非盟总部，与非洲疾控中心官员就非洲防疫抗疫情况进行交流，介绍中国疫情防控经验。

中国政府派遣的两个抗疫医疗专家组16日分别抵达埃塞俄比亚和布基纳法索。近日，专家组成员已与当地医疗机构和国际组织开展合作，投入疫情防控工作。

马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会20日宣布和非盟合作，启动第三批非洲应急物资捐赠，支持非洲抗击疫情。（执笔记者：王守宝；参与记者邢建桥、肖玖阳、郭骏、赵宇鹏、聂祖国、郑扬子、李斯博、高竹、吴长伟、王松宇、杨臻、荆晶、张改萍、许正、乔本孝）

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