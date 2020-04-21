人民网>>国际

综合消息：非洲确诊病例超2.2万 中国支持非洲疫情防控

2020年04月21日13:40  来源：新华网
 
原标题：综合消息：非洲确诊病例超2.2万 中国支持非洲疫情防控

　　新华社亚的斯亚贝巴4月20日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：据非洲疾病预防控制中心发布的数据，截至当地时间20日晚，非洲地区累计报告新冠确诊病例22513例，死亡病例1126例，治愈5534例。

　　从确诊病例数来看，非洲地区疫情较为严重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥。南非和埃及确诊病例均超过3000例。北部非洲受疫情影响最为严重，累计确诊9700例，死亡797例。

　　目前，非洲多国正采取一系列措施，应对持续蔓延的新冠疫情。

　　埃塞俄比亚总理阿比19日到访了一家正在改建的方舱医院，这家医院由该国最大的展览馆改建，最多可提供1000张床位。

　　纳米比亚政府近日修改了疫情防控紧急条例，将对散布涉疫假新闻和误导性信息人员追究刑事责任，最高将处以2000纳元（约合106美元）罚款和6个月监禁。

　　刚果（布）政府20日宣布延长紧急状态20天。总统萨苏曾于3月28日晚宣布全国进入为期30天的卫生紧急状态。

　　尼日利亚近日向贫困人口发放补助，向部分小微企业提供小额低息贷款，以保障经济民生。

　　20日下午，中国政府派遣的抗击新冠肺炎疫情医疗专家组赴非盟总部，与非洲疾控中心官员就非洲防疫抗疫情况进行交流，介绍中国疫情防控经验。

　　中国政府派遣的两个抗疫医疗专家组16日分别抵达埃塞俄比亚和布基纳法索。近日，专家组成员已与当地医疗机构和国际组织开展合作，投入疫情防控工作。

　　马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会20日宣布和非盟合作，启动第三批非洲应急物资捐赠，支持非洲抗击疫情。（执笔记者：王守宝；参与记者邢建桥、肖玖阳、郭骏、赵宇鹏、聂祖国、郑扬子、李斯博、高竹、吴长伟、王松宇、杨臻、荆晶、张改萍、许正、乔本孝）

(责编：刘洁妍、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved