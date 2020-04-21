我国抗疫缘何短期内取得显著成果

我国抗疫得力，国内形势向好，有目共睹，震惊世界。正如习近平主席讲的那样，武汉胜，湖北胜，湖北胜，全国胜。眼下武汉社会生活正有序恢复正常。

我国成功阻止境内疫情蔓延，不仅积累了丰富的抗疫经验，而且昭示世人疫情可防、可控、可治。这为世界树立了榜样，也争取了抗疫时间。短短两个多月，我国就取得如此巨大成就，实属不易，堪称“奇迹”，受到国际社会的普遍好评和赞扬。

我国何以能取得如此成果呢？究其原因，主要有以下几点：

高度重视，人民生命至上。中国政府高瞻远瞩，敏锐地发现病毒无情，危害史无前列，这是“一场没有硝烟的战争”，故当机立断，综合施策，雷厉风行，迅速行动，采取了建国以来最全面、最广泛、最彻底、最严格的举措，全力以赴，打一场全民抗疫的人民战争、阻击战、攻坚战、防控战、歼灭战。与此同时，与时俱进，及时提出行之有效的行动方案，充分体现了中国精神、中国速度、中国智慧、中国特色。核心是一切为了人民，“生命重于泰山”，要不惜一切代价控制疫情；对所有患者，科学救治，努力提高治愈率，尽量减少死亡率。这充分体现了中国社会主义制度的优越性。

集中统一，突出重点。“全国一盘棋”。一方有难，八方支援，集中力量，办大事。首先举全国之力，支援武汉和湖北其他地区，要人有人，要物有物，要钱有钱，各地陆续派出了大批医护人员；在武汉，火速建起火神山、雷神山两大医院和多处方舱医院，以扩大床位，解决人等床的问题；对武汉1100多万人口进行了全面排查，坚持“应收尽收”，从速科学救治。来自全国各地的救援物资和医疗设备源源不断，建立了昼夜不停的庞大运输线，从而保障了武汉居民的日常生活和医疗设备的充分供应。

党的领导，身先士卒。党中央勇立潮头，始终站在抗疫一线，在农历大年初一，举行政治局常委会紧急会议，是建国以来第一次。习近平总书记亲自指挥和部署及到武汉视察指导抗疫，要求党旗高高飘扬，党员率先垂范，极大地鼓舞了包括党员之内的全国人民的士气和战胜疫情的信心。中国有近一亿党员，均为各行各业的精英、骨干，犹如网络，遍及从中央到地方乃至边远村镇，使之充满活力，正常运转。抗疫期间，“我是党员，我先上。”已成为每一个党员的誓言。同时他们自愿为抗疫捐款。他们是中华民族的脊椎，国家之栋梁，人民的主心骨，复兴大业的中坚。

军队当先，中流砥柱。军队勇往直前。哪里最危险，那里就有他们的身影。陆、海、空三军全力支援抗疫。武警、公安干警维护社会正常秩序。他们是人民的武装，是一支不可战胜的力量。在党的领导下，成为抗疫的坚强后盾和压舱石。

实力雄厚，可靠保障。我国综合国力日增，经济稳居世界第二。2019年GDP增长6.1%，达14.4万亿美元，人均GDP首破1万美元。工农业生产在高位运行，制造业为世界第一，堪称“世界工厂”；农业连年丰收。高科技发展迅速，已进入世界前沿；基础设施更加健全。由于物资丰富，库存丰裕，财政坚挺，才得以保障武汉、湖北乃至全国物价稳定，各项供应正常运转，复工复产有序进行。

医护大军，一马当先。全国医务工作者一千余万，其中不乏著名科学家、医务专家、医生；医疗卫生机构遍及城乡，许多医院居世界一流。武汉出事后，全国各地共派出346支医疗队，42600万医护人员。他们奋战在一线，救死扶伤，不惧个人安危，坚持科学救治，中西医结合，致使大批患者康复出院。同时科研人员研发疫苗也已走在世界前列。他们成为时代最可爱的人，个个都是英雄、模范，令人肃然起敬。值得一提的是，中医发挥了不可替代的作用，声誉大增，扬眉吐气。

人民拥护，安定团结。全国各族人民“越挫越勇”，绝不向灾难低头，具有强大的凝聚力、捍卫力和创造力。大家“相信党，拥护党，听党话，跟党走。”全国31个省市自治区步调一致，联防联控。广大民众普遍“宅居家中，尽量少出门，出门戴口罩，勤洗手，少聚会。”在这方面，中国创造了世界第一。

国际支援，声势浩大。世界上绝大多数国家积极支持中国抗疫，并提供了大量援助。许多国家领导人、政要、政党、医学专家学者和友好人士等纷纷致电、打电话或发表讲话表示支持和慰问，相信中国抗疫定能取得成功。在中国控制疫情后，他们予以高度评价，赞扬中国为世界各国提供了宝贵的抗疫经验，树立了榜样，值得各国学习和借鉴。最近，习近平主席多次同许多国家领导人通电话，感谢他们对我国抗疫的支持，并愿支援其抗疫。同时他强调，世界各国应携手合作，共同抗疫，方能战胜疫情，稳定世界经济的发展。

（作者，中国人民外交学会前副会长、前驻阿联酋、约旦大使、中国国际问题研究基金会高级研究员）

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