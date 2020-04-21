人民网>>国际

我国抗疫缘何短期内取得显著成果

刘宝莱

2020年04月21日11:14  来源：人民网-国际频道
 

我国抗疫得力，国内形势向好，有目共睹，震惊世界。正如习近平主席讲的那样，武汉胜，湖北胜，湖北胜，全国胜。眼下武汉社会生活正有序恢复正常。

我国成功阻止境内疫情蔓延，不仅积累了丰富的抗疫经验，而且昭示世人疫情可防、可控、可治。这为世界树立了榜样，也争取了抗疫时间。短短两个多月，我国就取得如此巨大成就，实属不易，堪称“奇迹”，受到国际社会的普遍好评和赞扬。

我国何以能取得如此成果呢？究其原因，主要有以下几点：

 高度重视，人民生命至上。中国政府高瞻远瞩，敏锐地发现病毒无情，危害史无前列，这是“一场没有硝烟的战争”，故当机立断，综合施策，雷厉风行，迅速行动，采取了建国以来最全面、最广泛、最彻底、最严格的举措，全力以赴，打一场全民抗疫的人民战争、阻击战、攻坚战、防控战、歼灭战。与此同时，与时俱进，及时提出行之有效的行动方案，充分体现了中国精神、中国速度、中国智慧、中国特色。核心是一切为了人民，“生命重于泰山”，要不惜一切代价控制疫情；对所有患者，科学救治，努力提高治愈率，尽量减少死亡率。这充分体现了中国社会主义制度的优越性。

集中统一，突出重点。“全国一盘棋”。一方有难，八方支援，集中力量，办大事。首先举全国之力，支援武汉和湖北其他地区，要人有人，要物有物，要钱有钱，各地陆续派出了大批医护人员；在武汉，火速建起火神山、雷神山两大医院和多处方舱医院，以扩大床位，解决人等床的问题；对武汉1100多万人口进行了全面排查，坚持“应收尽收”，从速科学救治。来自全国各地的救援物资和医疗设备源源不断，建立了昼夜不停的庞大运输线，从而保障了武汉居民的日常生活和医疗设备的充分供应。

党的领导，身先士卒。党中央勇立潮头，始终站在抗疫一线，在农历大年初一，举行政治局常委会紧急会议，是建国以来第一次。习近平总书记亲自指挥和部署及到武汉视察指导抗疫，要求党旗高高飘扬，党员率先垂范，极大地鼓舞了包括党员之内的全国人民的士气和战胜疫情的信心。中国有近一亿党员，均为各行各业的精英、骨干，犹如网络，遍及从中央到地方乃至边远村镇，使之充满活力，正常运转。抗疫期间，“我是党员，我先上。”已成为每一个党员的誓言。同时他们自愿为抗疫捐款。他们是中华民族的脊椎，国家之栋梁，人民的主心骨，复兴大业的中坚。

军队当先，中流砥柱。军队勇往直前。哪里最危险，那里就有他们的身影。陆、海、空三军全力支援抗疫。武警、公安干警维护社会正常秩序。他们是人民的武装，是一支不可战胜的力量。在党的领导下，成为抗疫的坚强后盾和压舱石。

实力雄厚，可靠保障。我国综合国力日增，经济稳居世界第二。2019年GDP增长6.1%，达14.4万亿美元，人均GDP首破1万美元。工农业生产在高位运行，制造业为世界第一，堪称“世界工厂”；农业连年丰收。高科技发展迅速，已进入世界前沿；基础设施更加健全。由于物资丰富，库存丰裕，财政坚挺，才得以保障武汉、湖北乃至全国物价稳定，各项供应正常运转，复工复产有序进行。

医护大军，一马当先。全国医务工作者一千余万，其中不乏著名科学家、医务专家、医生；医疗卫生机构遍及城乡，许多医院居世界一流。武汉出事后，全国各地共派出346支医疗队，42600万医护人员。他们奋战在一线，救死扶伤，不惧个人安危，坚持科学救治，中西医结合，致使大批患者康复出院。同时科研人员研发疫苗也已走在世界前列。他们成为时代最可爱的人，个个都是英雄、模范，令人肃然起敬。值得一提的是，中医发挥了不可替代的作用，声誉大增，扬眉吐气。

人民拥护，安定团结。全国各族人民“越挫越勇”，绝不向灾难低头，具有强大的凝聚力、捍卫力和创造力。大家“相信党，拥护党，听党话，跟党走。”全国31个省市自治区步调一致，联防联控。广大民众普遍“宅居家中，尽量少出门，出门戴口罩，勤洗手，少聚会。”在这方面，中国创造了世界第一。

国际支援，声势浩大。世界上绝大多数国家积极支持中国抗疫，并提供了大量援助。许多国家领导人、政要、政党、医学专家学者和友好人士等纷纷致电、打电话或发表讲话表示支持和慰问，相信中国抗疫定能取得成功。在中国控制疫情后，他们予以高度评价，赞扬中国为世界各国提供了宝贵的抗疫经验，树立了榜样，值得各国学习和借鉴。最近，习近平主席多次同许多国家领导人通电话，感谢他们对我国抗疫的支持，并愿支援其抗疫。同时他强调，世界各国应携手合作，共同抗疫，方能战胜疫情，稳定世界经济的发展。

（作者，中国人民外交学会前副会长、前驻阿联酋、约旦大使、中国国际问题研究基金会高级研究员）

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved