同舟共济 携手抗疫，芝加哥华人在行动！

人民网讯 据《芝加哥华语论坛》报报道，自从新冠病毒开始肆虐之际，大芝加哥华人就自发地投入了这场战疫之中。前一时期，他们捐钱捐物，千方百计支援祖籍国的抗疫斗争，筹集口罩和各种医疗物资，通过各种渠道，克服重重困难，争分夺秒发运国内，故乡的疫情一直牵动着他们的心。中国抗疫大战的胜利，也使大芝加哥的海外华人感到由衷的激动、高兴和欣慰。

到疫情发展到了美国，特别是今年三月新冠病毒疫情在芝加哥开始蔓延之际，大芝加哥地区10万华侨华人作为全市拥有270万市民的大芝加哥地区重要的一分子，把自己的命运和美国及各个国家的命运，华人社区和整个社会的命运紧紧联系在一起。芝加哥侨社团体和华人，一方面根据州市的要求搞好自身的防疫，另一方面，在过去几周积极投入了当地抗疫行动和相关的各项工作。

疫情期间，大芝加哥地区华侨华人联合会（简称华联会）一马当先，与大芝加哥各个部门和机构相互支持，并肩作战。图为华联会主席郑征（中）等向华埠所在地的第九警局赠送口罩等医疗用品。

作为当地众多华人组织的“龙头”社团，大芝加哥地区华侨华人联合会（简称华联会）一马当先，与大芝加哥各个部门和机构相互支持，并肩作战。他们看到，疫情当下大芝加哥地区公共服务部门如警察局，消防队仍然坚守岗位，为居民提供服务。为了给公共服务部门人员提供基本防护用品，华联会把筹集的善款部分购买了20000个口罩捐赠大芝加哥地区各警察局。

华联会的善举得到了芝加哥市政府， 警察总局及分局的一致感谢， 主流媒体如ABC News Channel 7电视台以及新华社等都在新闻节目里对这项华联会发起的华人社区捐赠活动进行了报道，给予充分的肯定。当地华文媒体和社交媒体也都纷纷刊发了有关新闻和图片。

华联会主席郑征介绍说，在这场大流行疾病期间，照顾华人社区里在疫情中最脆弱的老人们也是华联会义不容辞的责任。在疫情开始， 华联会立即给中国城芝英大厦及28街老年公寓用快递寄了2000只口罩。由于华人社区中的许多老年人以前赖以生存的、为他们提供餐食的服务项目现在停止了运作。华联会为此定向捐赠3000份老人餐及口罩给不幸出现新冠病毒患者的中国城老年公寓。

此外，华联会还联合美国餐饮业联合会为第一线医务人员提供免费午餐；响应市长的号召，支持“芝加哥市COVID-19 新冠紧急救助基金”的捐赠，迄今为止，已经捐赠善款达三万多美元。华联会旗下的许多侨社团和中文学校、校友会及非盈利社会服务组织，也都以各种形式与主流社会的人士们站在一起，投入了这场全社会都已卷入的抗疫战斗之中。

美中餐饮业联合会胡晓军倡议向芝加哥一线工作的警察和医生及消防队员和媒体工作者免费提供午晚工作餐，现全美已有百家餐馆加入这一义举。图为胡晓军（右一）和会员们在准备外送免费餐饮。

美中餐饮业联合会会员宫宇容（中）和她的助手们举着“爱心食物为抗疫英雄”的标牌，在餐厅宣传为一线工作者提供免费午晚工作餐的倡议。

作为华人经济支柱产业之一的餐饮业也没有缺席。鉴于目前美国疫情非常严重，战斗在第一线的人们尤为辛苦，美中餐饮业联合会胡晓军主席和陈明峥理事长等3月28日发起倡议，每天为当地一线工作的警察和医生及消防队员和媒体工作者免费提供午晚工作餐。他们的倡议得到了广泛的热烈响应。当很多餐饮业都不得不停业造成收入大减之时，这一服务难能可贵，受到各方的高度评价。

美中餐饮业联合会的理事单位老四川集团旗下提供外卖服务的5家店均参与此项活动，几乎涵盖了整个大芝加哥地区。美中餐饮业联合会的其它一些会员（包括其它州）也参与此项活动，目前已有近百家餐馆业者参与这项义举。同时，该会还募集了25000双手套和一些口罩，免费捐赠给急需的一线工作英雄们和所有需要的会员。

倡议发起人胡晓军说，在全民抗疫之际，美国中餐业者要雄起，回报社区和社会，伸出援手，共克时艰，相信抗疫必胜！积极参与倡议的“中国厨房”老板宫宇容女士说，“我爱生我养我的祖国，也爱这个使我成长给我机会的美国，当祖国需要我们的时候，我们积极奉献是爱国之举，当美国受疫情所困时，我们尽绵薄之力为抗疫做贡献也是应当的。相信这也是许多海外华人的心声”。

芝加哥“先锋资本管理”总裁马静媛，想华人之所想，急华人之所急，主动提出为广大的华人中小微企业免费提供联邦政府纾困贷款的咨询与申请服务。图为她在家工作中。

美国疫情的严峻，让中小企业，包括华人的工商业者在内，受到了极大打击，损失惨重，难以为继。为了保持和振兴经济，政府陆续推出了“经济伤害灾难贷款”（EIDL)和“工资保障计划”（PPP) 等条件优惠（低息，符合规定部分可以免还）的补助和救济项目。其中PPP项目是名为“CARES”的纾困计划的核心，目的是鼓励中小企业不裁员，而这正是不少华人企业面临的急切问题。

但是，由于语言和其他方面的障碍，许多华人企业对这一新的贷款计划不甚了了，甚至完全不知。“先锋资本管理”总裁马静媛，想华人之所想，急华人之所急，主动提出为广大的中小微企业提供联邦政府纾困贷款的咨询与申请服务。她和工作人员一起，牺牲了“宅家”休息时间，不厌其烦地了解情况，解答问题，填写资料，联系银行，这一切都是完全免费。

“先锋资本管理”是最早成立的服务于华人的住宅和商用贷款公司，专心服务美国伊利诺伊州亚裔社区，专业服务经验已有二十年以上。马静媛说，在第一轮PPP, 在13天时间内，我们为15家中小微企业拿到PPP救助。政府已经表示，第二轮3100亿美元的PPP交易将很快准备就绪，接受申请。第一轮没有赶上的要尽快提交文件，我们会以最好、最快的速度给华人中小微企业提供PPP救助！

图为芝加哥国际妇女协会董事会董事和亚太文化主席贾儒（中）与其他该会成员交谈。图片拍摄于2019年12月。

中国的抗疫斗争，为世界赢得了宝贵的时间和抗疫经验，受到各方肯定和赞誉。在芝加哥，国际妇女协会主席贝伊娃斯在接受央视采访时，盛赞中国参与抗疫斗争的女医生、护士和志愿工作者，“她们的工作很了不起，在救助病患时毫不犹豫，将安危置之度外”。而介绍和安排这一访问，为此多方牵线搭桥的人，就是该会的董事会董事和亚太文化主席贾儒女士。

国际妇女协会是芝加哥的文化和教育组织，其成员从事跨文化交流，社区服务，对话和友谊。该会有500多会员，分布60多个国家。贾儒2012年加入以后，曾建议推动把台湾在国家名单中改为“中国台湾”。她还是该会2018年主题为中国的年度慈善晚宴的主席，那是该会成立42年以来首次以中国作为主题、也是参与人数和拍卖收入历年来最多的一次成功的年度晚宴。

贾儒认为，当地有些主流媒体的报道对中国很负面，“我觉得有必要让更多的人意识到全世界一起共同抗疫的重要性。”团结一致对抗共同的敌人—病毒，而不是互相指责。她在录制的给全体会员信视频中说，1978年协会成立至今，我们当前遇到最大的挑战是要真正将我们的使命-“构建全球共同命运”的理念付诸实践，“现在是更加迫切的需要建立人类命运共同体的时刻”，她说。（记者 张大卫）

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