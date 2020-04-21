原标题：漏洞百出！美科学家驳斥“新冠病毒源于实验室”

据美国福克斯电视台报道，美国政府正在开展有关新冠病毒起源的调查。福克斯引述消息人士称，美国官员和情报机构日益倾向“新冠病毒”是源自武汉一实验室的可能，并称研制目的并非是生化武器，而是为了彰显中国在应对病毒的能力已不逊色于美国。

然而，众多科学研究者相继指出了这一判断的不实和漏洞，并通过最新研究进一步强调了该病毒起源于自然。

△美国《科学日报》撰文《COVID-19病毒的自然起源》

科学对比研究：新型冠状病毒是自然形成的

据《科学日报》近期报道，一项对新型冠状病毒及相关病毒的公共基因序列的分析表明：没有证据显示该病毒是实验室制造、或以其他人为方式设计的。

该研究由美国斯克里普斯研究所免疫学及微观生物学助理教授克里斯蒂安·安德森及其团队完成，最终结果刊登于美国《自然科学》杂志。

安德森教授表示：“在对比了可用的冠状病毒菌株的公共基因序列数据后，我们很肯定地确认，新型冠状病毒是来自自然界的。”

文章称，这一观点的支撑主要来自于以下两点：

1. 如要通过实验室制造病毒，就必须依靠已知病毒的主干来进行开发。但研究发现新冠病毒具有和任何人类已知病毒不同的主干结构；

2. 科学家研究发现，新冠病毒“尖刺”部分的蛋白与人类细胞有着极强的结合能力，而这种能力只可能来源于自然演化。

“真抱歉，阴谋论人士，研究表明新冠疫情并非来自实验室制造”

△摒弃阴谋论：COVID-19并非实验室设计的结果

据ABC报道，杜兰大学医学院博士罗伯特·盖瑞在其博客中，同样确认新冠病毒并非来自实验室的观点：“冠状病毒通常都是通过‘尖刺’部分与人类细胞发生连接的，随着时间的推移，每种冠状病毒都会在这一点上呈现不同。新冠病毒在其尖刺蛋白中，呈现出了独特的演化。此外，新冠病毒的主干与任何其他病毒都不完全一致，证明了病毒并非实验室制造”。

盖瑞博士对ABC表示：目前无法确认病毒表面蛋白质究竟何时发生的变异，以及相关变异是否是这次疫情的起点。说不定病毒很早便已存在，只是致病能力较弱因此没有被发现。但不论是哪种可能，这都是个自然发生的过程。

美媒相继报道：反对特朗普的“病毒来源实验室”之说

据《Democracy Now》报道，生态健康联盟主席、疾病生态学家彼得·达什亚克表示特朗普对病毒来源于实验室的指控可谓是“无稽之谈。”

△《Democracy Now》：指责特朗普的COVID-19起源于武汉的说法

此外，《美国新闻周刊》报道，美国国防部长表示，尽管研究尚无定论，但多数评估都指向COVID-19的自然起源，而不是人工合成。

科学家提出病毒起源的假设

安德森及其团队为新型冠状病毒的自然起源做出了两种假设：第一种情况下，该病毒在非人类宿主身上自然演化出了致病性，并从动物转移到了人类；另一种情况是：不具有致病性的病毒从动物转移到了人类，并演化出了致病性。目前尚无结论证明任何一种假设。但是，如果最终情况是第一中假设，那么未来仍有病毒暴发的可能——因为它的致病能力依然在自然界中传播。如果是第二种假设，风险会稍微降低一些。

对新冠病毒源自于武汉实验室不实言论的驳斥

△《商业内幕》称：新冠病毒起源武汉是立不住脚的

据《商业内幕》报道，武汉BSL-4实验室研究员、病毒学家石正立在COVID-19暴发后就与她的团队一同对该病毒展开测序。在基于过去几年的实验室纪录进行迅速的事故排查后，她十分肯定地向《科学美国人》杂志表示，新型冠状病毒基因组与她团队所收集的来自蝙蝠的冠状病毒基因组并不匹配。这也进一步驳斥了该病毒源自于武汉实验室的不实言论。

△福奇博士向阴谋论者泼冷水：病毒并非起源于实验室

美国国家卫生院过敏与传染病研究所所长安东尼·福奇也公开否认了“新冠病毒由中国实验室制造”的阴谋论。在一场白宫记者会上，福奇表示“该病毒的基因证明它是从动物传染给人的，而非来自实验室的人工改造。”

(央视记者 殷岳)

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