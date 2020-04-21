人民网伦敦4月20日电（记者 强薇）4月20日，中国驻英国大使馆和四川大学华西医院共同打造的“留英学子线上援助平台”正式启动，中国驻英国大使刘晓明、驻曼彻斯特总领事郑曦原、驻爱丁堡总领事马强、驻贝尔法斯特总领事张美芳、四川大学副校长张林、华西医院院长李为民等出席了启动仪式并致辞。

启动仪式通过视频连线方式举行，分别在伦敦的中国驻英国大使馆和成都的四川大学华西医院设主会场，在中国驻曼彻斯特、爱丁堡、贝尔法斯特总领馆设分会场。全英各高校学联代表、国内外学生和家长等逾5万人在线观看。

刘晓明在致辞中表示，“留英学子线上援助平台”是继“手牵手 心连心—山东精准支持留英学子抗疫辅导计划”后，又一个帮助留英学子有效防控疫情的平台。华西医院的专家们将利用这一平台，举办系列线上讲座，开展在线医疗和心理咨询服务，普及医疗防护和心理健康知识，为广大留英学子保驾护航。

李为民在致辞中介绍了平台拟开展的系列活动，鼓励留英学子正确认识新冠病毒、积极做好自我防护、努力实现自我康复，并学会调适自己在此次全球突发公共卫生事件中的心态，以更积极健康的态度迎接未来挑战，早日学成归国，接过建设祖国的光荣使命。

平台正式启动后，华西医院呼吸与危重症科主任，四川省新冠肺炎医疗救治专家组常务副组长，中国首批援意大利抗疫医疗专家组组长梁宗安教授作了题为“2019冠状病毒病英国留学生防治知识分享”的首场讲座，结合当前英国疫情的发展情况，自己赴武汉和意大利等地抗疫的亲身经历，针对广大留学生关注的2019冠状病毒病的病毒特点、临床表现、如何预防、如何判断、如何应对，以及需要注意的问题等做了细致的讲解，并回答了学生的提问。

当前，英国疫情发展迅速。我在英留学人员守望相助，积极抗疫，已在全英150余所高校中建立了330多个“守望互助”群，2000余名各地志愿者协助为在英就地抗疫的10多万名中国留学生发放了“健康包”。

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