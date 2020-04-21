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德国着手“解封”　部分商铺重新开业

2020年04月21日08:27  来源：新华网
 
原标题：德国着手“解封”　部分商铺重新开业

　　德国新冠疫情“得到控制”，一些商铺在关闭1个月后获准重新开门营业，但部分限制措施仍持续。

　　德国政府允许建筑面积不超过800平方米的中小型商店20日起重新开业，但国内16个州“解封”时间和程度将略有差别。汽车和自行车经销商、书店以及一些州的动物园也将重新开业。

　　禁止两人以上聚集和在公共场所与他人保持1.5米以上距离的规定仍然有效；文化场所、酒吧、休闲中心和美容院仍将暂时关闭；8月31日前仍禁止举办音乐会和足球比赛等大型公共活动。

　　随着商铺重新开张，人口流动预计将增大。总理安格拉·默克尔说，政府“强烈建议”在公共场所戴口罩。

　　梅克伦堡—福尔波门州和萨克森州已规定乘坐公共交通时必须戴口罩；东部城市耶拿本月早些时候已强制市民戴口罩出行。

　　萨克森州、柏林市、勃兰登堡州的学校允许毕业年级的学生20日起返校准备考试，一些州本周晚些时候开学，另一些州要等到5月初。一个工作组将从20日起开会，讨论在全国范围内逐步重新开放幼儿园。

　　默克尔和各州州长15日宣布重开部分商铺的决定。

　　德国疾病防控机构罗伯特·科赫研究所17日宣布，德国新冠病毒感染率首次降至1以下。德国卫生部长延斯·施潘随后说，疫情“得到控制”。不过，默克尔警告说，形势仍然严峻。

　　德国是欧洲最大经济体。默克尔说，恢复经济活动不能操之过急，否则，德国即使享有先进的医疗卫生体系，也可能因超负荷运转而崩溃。

　　截至当地时间20日0时，德国累计确诊141672例，较前一日增加1775例；累计死亡4404例，较前一日增加110例；累计治愈约91500例。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、燕勐)
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