原标题：疫情趋缓 韩国希望步入“生活防疫阶段”

韩国国务总理丁世均19日宣布，政府决定延长已经执行一个月的“社交距离严守期”，直至5月5日，同时将在坚持防疫工作不松懈的基础上适当放宽部分限制。如果疫情不出现反弹，韩国有望从5月6日起转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。

丁世均19日主持召开中央灾难安全对策本部视频会议时说，虽然继续实施更严格的社交距离措施最安全，但实际操作起来并不容易，需要找到折中点。

丁世均说，此次放宽限制的内容包括，允许疫情传播风险较小的室外公共场所在一切工作准备就绪后恢复运营；允许室外体育赛事在无观众的条件下照常举办；允许在严守防疫守则的情况下举行必要的资格考试和招聘等。

对于返校开学问题，丁世均说，政府将视整体情况研究分批次推进的方案。

“社交距离严守期”具体措施包括限制各类设施运营、敦促民众遵守防疫规定、取消聚会、居家办公等。韩国政府上月开始执行“社交距离严守期”，原定本月5日结束，后来又延长至本月19日。

韩国疾病管理本部19日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间18日零时至19日零时，韩国新增8例确诊病例，这是61天来韩国单日新增确诊病例首次降至个位数。

统计数据显示，韩国新增确诊病例数近日呈稳定下降趋势，已连续7天单日新增病例数少于30例。截至19日零时，韩国累计确诊病例10661例，累计死亡234例，累计治愈8042例。（王宏彬）【新华社微特稿】

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