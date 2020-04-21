原标题：欧洲多国加强养老院疫情防控

在欧洲多地，老年人聚集的养老院成为新冠病毒疫情的重灾区。欧洲多个国家近来加大对养老机构的关注，采取多项措施，加强养老院疫情防控。

【情况堪忧】

比利时国家公共卫生研究所18日的统计数据显示，比利时在疫情中累计病亡5453人，其中2772人死于养老院，占半数以上。

法国超过三分之一的死亡病例出现在养老院等社会医疗机构中。法国政府在疫情暴发数周后，开始统计养老机构的相关数据。法国公共卫生部门18日发布的数据显示，法国累计病亡19323人，其中11842人死于医院，7481人死于失能老人养老院在内的社会医疗机构。美联社报道，3月1日至4月14日，全法大约7000家养老院中，累计1.4万名住户、8900名工作人员确诊。

在养老院内，接受隔离的老年人不仅要面对死亡的威胁，还要忍受孤独。多家媒体报道，疫情之下，大多数养老院禁止亲人探视，老人们不能走出房间，不能与其他老人交流。护理人员与老人们的交流机会减少，交流难度增加。由于护理人员戴着口罩，老人难以通过面貌辨认他们，听力变差的老人也不能像往常那样通过读唇理解他们的话语。

【加强检测】

好消息是，多国政府已经注意到养老院困境，正加大检测力度，争取让未感染的老人尽快走出房间。

法国卫生部6日说，将启动一项面向养老院里的老年人、残疾人和专业陪护人员的新冠病毒检测行动。在法国东部上莱茵省，多家养老院刚刚完成全员检测，定于下周公布检测结果，之后地方政府和养老院主管将共同决定是否允许没有感染病毒的老年人走出房间，恢复部分社交生活。

从4月15日起，比利时政府将21万套检测试剂盒分发到全国1500个养老院，检测结果将在今后三周内陆续公布。

英国政府先前被批评对养老院的疫情防控不够重视。按照英国养老机构的统计数据，4月7日至13日一周内，大约2500人死于养老院。

此外，英国国家统计办公室14日说，包括养老院等社区死亡病例后，全国死亡人数比英国公共医疗系统、即国民保健制度系统（NHS）的统计数字高15%。路透社解读，数字差异是因为它们分别反映两种情况，国家统计办公室针对新冠病毒为致死因素之一的病例，国民保健制度系统统计的则是新冠病毒为主要致死原因的病例。

英国卫生大臣马修·汉考克15日回应批评，宣布从医院回到养老院的所有住户都应先接受检查，才能再住进养老院。他还承诺，将对所有出现疑似症状的养老院住户和工作人员作检测。

此外，欧洲其他一些国家也正在采取类似措施。奥地利政府16日说，已开始对全国所有护理院和养老院人员作新冠病毒检测。西班牙国防部18日说，西班牙军队已经对4125家养老院完成消毒。克罗地亚政府18日宣布，防疫部门将对养老院等福利机构的所有住户及员工作检测。（郭倩）（新华社专特稿）

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