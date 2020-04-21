原标题：复工、检测、居家令 特朗普和州长吵不停

就如何应对新冠疫情，美国联邦政府与多个州政府意见不一，涉及复工时间表、大规模病毒检测和居家令等多项事务。

共和党籍总统唐纳德·特朗普与多名民主党籍州长18日继续互怼，两党争斗在疫情中再次凸显。

【“能测”·“妄想”】

大规模病毒检测被普遍视为解除防疫封锁措施和安全复工的前提。副总统迈克·彭斯18日告诉福克斯新闻频道，所有州都有“足够”检测能力“迈入第一阶段”。

依据特朗普16日发布的“三步走”经济“重启”指导方针，第一阶段建议继续执行现有防疫措施，包括保持社交距离和避免10人以上聚集；学校等机构继续关闭，但电影院和体育场等设施可在满足相关卫生要求的前提下恢复开放。

就复工“路线图”，多州政府予以响应，但同时呼吁联邦政府提供援助。以疫情“震中”纽约州为例，州长安德鲁·科莫先前说，大规模检测“困难”且“复杂”，联邦政府将防疫责任推给各州，却没有提供必要支持。

路透社报道，纽约州目前一天能够检测大约2000人，而这个州人口有1900万。

就彭斯所说各州有“足够”检测能力，弗吉尼亚州州长拉尔夫·诺瑟姆19日晚些时候回应，说那是“妄想”。密歇根州州长格蕾琴·惠特默说，这一州缺少病毒检测所需拭子和试剂，否则每日所作测试可以翻一番甚至两番。

就各州“求援”，特朗普在社交媒体“推特”回应：“我在测试这件事上是对的。州长们必须增加测试数量，完成工作。”

他当天在记者会上说，将动用《国防生产法》，要求企业提高拭子产能，预计每月增幅超过2000万支。

【“要解放”·“在半路”】

就是否继续执行居家令，特朗普与多名州长同样意见不一，甚至支持多州民众针对当地政府防疫措施的示威。法新社19日报道，特朗普希望减少疫情对他寻求连任总统的“破坏”，因而支持示威民众。

特朗普17日在“推特”连发3条推文，分别用全大写字母写道“解放密歇根！”“解放明尼苏达！”“解放弗吉尼亚！”同时，他在推特点名纽约州州长科莫，要求后者“多做事，少抱怨”。

上述4州州长全部是民主党籍，其中3州是今年总统选举的“摇摆州”，密歇根州州长惠特默被普遍视为民主党总统竞选人乔·拜登的潜在竞选搭档。

弗吉尼亚州州长诺瑟姆19日再次回应特朗普的“解放”推文，说特朗普无法“搞定”病毒测试，因而选择支持示威。

另一名民主党人、华盛顿州州长杰伊·英斯利19日说，各州发布的居家令等防疫措施实际上等同于“法律”，他“从来没有见过美国总统鼓励人们违反法律”，这样做“危险”。

科莫说，纽约州“已过疫情峰值”，是否继续好转“取决于我们怎么做”，“现在不是自大的时候……时间只过了一半”。他先前宣布将防疫封锁措施延长至5月15日。

多名共和党籍州长已经着眼在5月1日甚至更早的时间“解封”。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯19日允许州内部分海滩开放，不少民众随即不戴口罩前往海滩。

一名救生员告诉媒体记者，当天天气不好，人们大多“保持距离”，“等太阳出来、天气变热，我们再看看会发生什么”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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