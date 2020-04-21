原标题：意大利现有患者人数首次出现下降

新华社罗马4月20日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利20日说，意大利现有患者108237人，比前一天减少20人。这是疫情暴发以来患者人数首次下降，显示疫情继续好转。

博雷利说，截至20日，意大利累计确诊病例181228例，比上一日增加2256例，是3月11日以来的最低日增幅；累计死亡病例24114例，累计治愈病例48877例，分别比上一日增加454例和1822例。

在108237名现有确诊患者中，80758人在居家隔离，24906在医院接受普通治疗，2573人在重症监护室接受治疗。数据显示，当天重症病例比前一天减少62例，继续呈下降趋势。

意大利卫生部技术和科学委员会成员、罗马杰梅利综合医院肺科主任里切尔迪说，医学界判断疫情的6个指标中，目前现有住院人数、重症患者人数、现有患者总数、不需要住院的居家隔离感染者人数和治愈病例数5个指标均出现了积极信号，只有每日病亡人数还在400人以上，“不符合人们的期望”。

但里切尔迪警告说，目前出现的这些积极信号绝不意味着已赢得战斗，令人痛苦的病亡数字说明，“现在不是放松警惕的时候”。

意大利政府当天宣布，原定于5月份举行的市镇选举将推迟到今年9月15日至12月15日之间陆续举行。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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