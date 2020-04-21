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美国20州民众上街抗议“居家令”

2020年04月21日08:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月20日电（记者张梦旭）据美国媒体报道，在过去这个周末，有多达20州民众走上街头，抗议州政府颁布的“居家令”。他们要求美国重新开放，并尽快从疫情中恢复过来。据统计，过去4周里多达2100万美国人失业。

据《纽约时报》报道，19日在美国得克萨斯州首府奥斯丁，100多人站在州议会大厦外，要求重新开放经济。46岁的里特雷尔抱着他6岁的女儿参加示威。里特雷尔是一名酒吧的酒保，疫情爆发后失去了工作。他说，新冠病毒引发了过度恐惧反应和政府权力的过度扩张，这就是他参加示威的原因。“令人悲哀的是，他们很容易就能轻而易举地关闭社会，更令人悲哀的是，大多数人都默许了。”

另一名抗议者，33岁的杰克斯·韦弗是奥斯丁一名失业摄影师，她和她7岁的女儿一起来抗议。“我不担心感染病毒，如果我们真的感染了病毒，我觉得我们足够健康，可以与之抗争。我认为这将帮助我们建立免疫力。”韦弗说。

民意调查显示，大多数美国人支持旨在抗击新型冠状病毒采取的限制措施。但是参加“你不能关闭美国”集会的普通群众却蔑视地方政府颁发的“居家令”。《纽约时报》报道，在奥斯丁的集会现场，出现了特朗普的标志、旗帜、帽子和t恤。“让我们工作吧!”“炒掉福奇!”人们还高喊着关于新冠病毒的阴谋论。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇20日在美国广播公司的“早安美国”节目上被问到这些抗议活动的危险性时，他说:“我认为从经济学的角度来看，（限制措施）确实造成了伤害。但是，除非我们控制住病毒，否则经济上的真正复苏是不会发生的。”他指出，各州如果过快开放经济，将会重新陷入困境。

美国总统特朗普对示威采取了模棱两可的态度。他近日在社交媒体上敦促密歇根州、明尼苏达州和弗吉尼亚州的人们“解放”自己，重新开放经济。后来在白宫的新闻发布会上，被问及此事，他说一些州长实施了“过于严厉”的限制，但没有说应该撤销这些措施。特朗普说，这些示威者都是非常负责任的人，但是受到了粗暴对待。

(责编：徐祥丽、燕勐)
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