原标题：怕联邦政府“截胡” 美一州“秘密”进口医疗物资

美国伊利诺伊州近期安排包机从海外运回医用手套、口罩等进口医疗防护物资，细节一直对外保密。美国媒体援引消息人士的话报道，州政府担心联邦政府以保障国家医疗物资供应为由拦截订单，因而悄悄推进相关工作。

美国商业内幕网站19日报道，伊利诺伊州近期斥资1.74亿美元进口防疫物资，包括呼吸机、洗手液、防护服和口罩等，同时花费近百万美元租赁飞机取货送货。只是，如何确保进口物资顺利到达州政府手中有“挑战”。

“供应链陷入疯狂无序状态，而一旦你购买到物资后，确保它们到达（伊利诺伊）州又是一项艰难壮举，”伊利诺伊州州长J·B·普里茨克的发言人朱尔丹·阿布达耶说，“这些包机装载着我州员工急需的数百万口罩、手套等……州政府将保护这些物资，以备州内分配。”

一名不愿公开姓名的消息人士告诉《芝加哥太阳时报》，州政府“获悉（总统唐纳德·）特朗普企图拦截……进口到美国的个人防护物资”，因而秘密安排包机运货，不对外公布具体细节，避免进入联邦政府“视线”。

商业内幕网站报道，媒体近期报道不少有关美国联邦政府截留地方物资、充入国家医疗储备的事件，甚至还有无理由拦截地方订单或强行改变收货方的行为，这些做法引发联邦和州政府之间龃龉。

民主党籍州长普里茨克多次批评特朗普政府应对新冠疫情不力。他上周接受美国有线电视新闻网采访时说，特朗普承诺向地方政府提供医疗物资，但伊利诺伊州“已放弃”幻想。特朗普则反指普里茨克“只知道抱怨”，没做好本职工作。（徐超）（新华社专特稿）

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