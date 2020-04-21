中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组抵达比什凯克

新华社比什凯克4月20日电（记者关建武）中国赴吉尔吉斯斯坦联合工作组20日抵达比什凯克玛纳斯国际机场，联合工作组随机携带了由新疆维吾尔自治区捐赠的一批抗疫医疗物资。

中国驻吉尔吉斯斯坦大使杜德文、吉外交部副部长阿布德拉赫曼诺夫、卫生部副部长乌先巴耶夫等到机场迎接。

杜德文表示，联合工作组在中吉两国人民共同抗击新冠疫情的关键时刻赴吉，使命光荣，责任重大，任务艰巨。希望中方专家同吉方专家充分交流，分享抗疫经验，并为在吉中国同胞提供指导和帮助。

乌先巴耶夫代表吉政府欢迎并感谢中方工作组抵吉，高度评价中方在抗疫斗争中取得的积极成效，表示吉方愿积极借鉴中方经验，相信中方工作组将为吉遏制疫情发挥重要作用。

联合工作组由10名成员组成，其中6人为医疗专家，分别来自新疆维吾尔自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆维吾尔自治区疾控中心和克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院，专业领域涵盖呼吸、重症、中医、护理、公共卫生等。

在吉期间，联合工作组将为华侨、中资机构员工、孔子学院志愿者教师和留学生提供疫情防控咨询和指导，并进行科普教育和防护知识宣传，还将与吉政府部门、疾控部门、医院和专家开展疫情防控经验分享与交流。

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