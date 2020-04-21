疫情给英国协议“脱欧”添变数

因新冠肺炎疫情推迟的英国与欧盟“脱欧”后谈判日前正式重启。双方已商定未来几周举行多轮视频双边谈判，力争在6月前达成一份未来关系协议。分析人士认为，疫情给英欧如期达成协议带来诸多变数，若英国坚持不同意延长过渡期，无协议“脱欧”的可能性将增加。

疫情影响谈判进度

自1月底正式“脱欧”后，处于“脱欧”过渡期的英国与欧盟需要谈判敲定“后脱欧时代”的双边关系，包括贸易、安全等多方面。与第一阶段名义“脱欧”相比，这对英国而言是更具实质意义的第二阶段。

英国与欧盟3月初在布鲁塞尔举行了“脱欧”后首轮谈判，双方分歧严重。第二轮谈判原定于3月18日在伦敦举行，但因疫情取消。负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶3月中旬也确诊感染新冠肺炎，不过他目前已结束治疗并重新开始工作。

随着12月31日过渡期截止日的不断迫近，各方决定重启会谈。本月15日，巴尼耶同英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特举行视频会议并发表联合声明，宣布双方将在从4月20日、5月11日和6月1日开始的各一周时间内举行总共3轮视频会议。

声明说，双方目标是在今年6月前“取得切实进展”，届时将举行高层峰会，确定是否有可能在今年年底前谈判成功。

过渡期延长成焦点

谈判进度因疫情耽搁，导致原本就不充裕的谈判时间显得更加紧张。按照相关规定，若英欧双方未能在“脱欧”过渡期内达成贸易协议且过渡期不再延长，双方将重新回到世界贸易组织框架下开展贸易。舆论认为，这种情况将造成“双输”局面。为确保双方有充足时间达成协议，延长“脱欧”过渡期是一个选项。

但英方不愿延长过渡期。英国首相府发言人16日明确表达了这一立场，并称即使欧盟提出延长，英国也会拒绝，理由是延长过渡期只会让谈判变得更加冗长，并增加经济上的不确定性，而且推迟英国重新掌控自己边界的时间也会让英国继续支付欧盟预算费用。

分析人士指出，除上述原因外，英国还有其他考虑。此前三年半的“脱欧”僵局已经让英国人牢骚满腹，如果过渡期再拖下去，定会引起国内“脱欧派”反感。同时，按照英国首相约翰逊的说法，目前的“脱欧”过渡期已由英国议会立法确认，若再延长就是违法。

但欧盟方面认为，贸易协议的谈判一般需要数年时间，现在时间太紧，有必要延长。同时，根据英欧达成的“脱欧”协议条款，过渡期可以再延长两年。

是否延长过渡期成为当前英欧谈判的一个主要问题。有媒体评论，从双方3月初首轮谈判后提交的文件看，英欧立场根本“不在同一个星系”。

无协议“脱欧”几率加大

分析人士指出，疫情已经造成谈判推迟，并使后续谈判在相当长时间内无法面对面进行。从谈判的当前进度与复杂程度看，若不延长过渡期，双方如期达成一份自由贸易协议的可能性将大大降低。

此外，约翰逊率领的保守党在去年12月大选中赢得议会下院绝对多数席位，而他不久前感染新冠肺炎并一度病重的经历又大幅提升了他的民意支持度，这让他更有底气强硬面对欧盟。分析人士认为，如果约翰逊坚持拒绝延长过渡期，那么英欧达成贸易协议的前景就不太乐观。

舆论认为，疫情将给英国和欧盟造成巨大经济损失，如果互为重要贸易伙伴的双方再无法达成一份自由贸易协议，将对双方经济造成又一次重大打击。因此在未来几周，英欧双方的领导人都会面临来自企业界的巨大压力。

（据新华社电）

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