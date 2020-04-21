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德国机械制造业明显受疫情冲击

本报驻德国记者  花  放

2020年04月21日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　德国机械设备制造协会近日公布的一项调查结果显示，在受访的机械制造企业中，经营状况受到疫情影响的比例高达84％，其中约一半企业因全球供应链中断受到“明显”或“严重”冲击，出现零部件供应不足或客户无法如约收货等情况。约96％的受访企业表示今年营业额将会下降，其中60％的企业预计营业额降幅可达10％至30％。协会主席卡尔·韦尔克表示，预计今年该行业的实际产量将下降5％。普华永道发布的《机械制造业晴雨表》显示，在100位德国企业高管中，有38人对行业发展前景持悲观态度，只有22人对前景表示乐观。

　　机械制造业和汽车制造业同为德国的支柱产业，二者联系密切。德国汽车制造商是机械制造企业的重要客户。受疫情影响，德国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马均已宣布在欧洲停工，德国机械制造企业收到的订单骤减。德国机械设备制造协会首席经济学家拉尔夫·维歇斯表示，客户行业受到的冲击越大，供货商也相应承担更大压力。

　　德国汽车行业正经历由传统内燃机向电气化过渡的深度转型，许多车企因而推迟或停止了投资计划，使机械制造产业受到连带影响。根据德国机械设备制造协会估算，机械制造业在全球创造的总附加值中的11%来自汽车行业，而在德国，这一比重高达20%。维歇斯表示，德国汽车行业的转型前景在2020年仍不明朗，这也给与汽车行业密不可分的机械制造业的发展前景蒙上了阴影。

　　事实上，早在疫情发生前，德国机械制造业就已表现低迷。德国机械设备制造协会的统计显示，2019年德国机械制造业订单比上年大幅减少9%。该协会宏观经济学家奥拉夫·沃特曼说，对德国机械设备制造企业来说，2019年是“晦暗的一年”。世界经济疲软、贸易争端加剧、贸易保护主义、英国“脱欧”以及汽车业深度转型带来一系列不确定因素，抑制了企业的投资意愿，阻碍了德国机械制造业平稳发展。

　　为应对疫情冲击，德国政府公布了约7500亿欧元的救助计划。其中包括设立一个规模达6000亿欧元的“经济稳定基金”，为受疫情打击的企业提供贷款和担保，必要时政府还将入股企业。针对个体经营者以及小企业，将提供最高达500亿欧元的财政援助。许多企业开始主动调整产能，并寻求替代供货商，缓解全球供应链暂时中断的冲击。

　　分析认为，德国政府推出的一系列措施旨在帮助企业度过危机，但要想在新一轮制造业竞争中立于不败之地，还需要继续谋求智能化、数字化转型。来自疫情较严重地区德国北莱茵—威斯特法伦州的机床生产商德马吉森精机正利用疫情期间的停工期，通过在线视频平台对员工进行培训。该公司董事长克里斯蒂安·托内斯表示，公司从几年前开始大力推动数字化转型。数字化不仅让企业生产流程全速提升，也使公司在应对疫情冲击时相对从容。“当前形势要求生产必须具有高度灵活性，这种能力在疫情结束后也十分必要”。

　　（本报柏林电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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