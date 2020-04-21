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日本老龄化问题加剧

本报驻日本记者  刘军国

2020年04月21日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　日本总务省近日公布了2019年10月1日的人口估算数据，结果显示：包括外国人口在内的总人口为1.26167亿人，比上年减少27.6万人，连续9年减少，创下了1950年以来的最大减幅。其中，65岁以上人口为3588.5万人，占总人口的28.4%，75岁以上为1849万人，占比为14.7%，两项占比均创历史新高；14岁以下为1521万人，占12.1%，占比跌至新低。这一数据进一步加剧了舆论对日本少子老龄化问题的担忧。

　　根据此次人口估算结果，日本15岁至64岁的劳动年龄人口为7507.2万人，占总人口的59.5%，跌至历史新低。不少企业不得不将生产制造基地转移到国外，很多产业难以为继。同时，随着老年人口增加，日本政府需要负担更多的养老金和医疗费用开支，面临更加严峻的财政压力。

　　日本人口持续向东京地区流动的趋势明显。在47个都道府县中，40个地区人口减少，人口增加的仅有包括东京圈（埼玉县、千叶县、东京都、神奈川县）在内的7个都县。东京都人口增加9.9万人，增长率为0.71%，居全日本之首。然而，东京都自然人口处于负增长状态，增加的人口主要来自其他地区以及国外。

　　日生基础研究所研究员天野馨南子认为，随着产业结构的变化和日本大学入学率的上升，很多年轻人从各地来到东京等大城市寻找工作。原本人口稀疏地区的人口进一步减少，相关产业后继无人，使得当地财政愈发困难。一些地方面临着人口危机，这反过来又加剧了人口从地方流向东京的趋势。

　　东京地区民众未婚率较高，出生率很低。天野馨南子建议日本各地应加大投入，吸引更多年轻人，尤其是年轻女性到地方工作，并为他们创造良好的边育儿边工作的环境。近年来，日本采取各种措施吸引年轻人从城市搬到地方定居，但效果甚微。

　　（本报东京4月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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