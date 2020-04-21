印尼爪哇7号燃煤电厂卸煤码头。

本报记者 徐 伟摄

电厂员工在集中控制室工作。

本报记者 徐 伟摄

从印尼首都雅加达驱车西行两个多小时，便可抵达位于万丹省西冷市的国华印尼爪哇7号燃煤发电工程（简称“爪哇7号项目”）现场。站在电厂高达83.7米的观光平台上远眺，海水在阳光的照耀下波光粼粼，海岸附近，大片红树林生机盎然，海鸟在此繁衍生息。

爪哇7号项目由中国国家能源集团与印尼国家电力公司共同投资建设，全面建成后将是印尼装机容量最大、技术最先进的高效环保型电站。疫情期间，项目在加强防控的同时，稳步推进建设运营，为确保当地生产生活提供能源保障。

“项目建设和生产过程尽量减少对当地生态影响”

“项目建设和生产过程中非常注重环保，这才有了这片人与自然和谐共处的湿地景观。”项目维护部灰硫化专业主管、印尼小伙迪克说。爪哇7号项目园区内，整洁的生产区和生活区与繁茂的绿色植被相互映衬。该发电项目总装机容量2×1050兆瓦。

赤橙黄绿青蓝紫，7种颜色防腐漆保护下的4公里长输煤栈桥，是这座电厂的“生命线”，宛若一道彩虹丝带将电厂和配套专用煤码头连接起来。“栈桥上的电厂输煤系统采用了绿色环保、布置灵活、封闭输送的管带机，可极大减少输煤产生的扬尘。”迪克说，为便利附近渔民生产作业，栈桥中部还专门加大跨度，增设了可供渔船通行的通道。

“项目建设和生产过程尽量减少对当地生态影响，保护原有自然环境，体现了良好经济和环保效益。”印尼国家电力公司董事长祖尔基弗利表示，项目建设期累计纳税约1.1亿美元，直接吸纳当地人员就业逾3000人，预计运营期年纳税约4000万美元。项目整体投运后，年发电量将达到约150亿千瓦时，爪哇地区用电紧张局面将得到大大缓解。“项目采用的超超临界发电技术将成为印尼电力行业的标杆。中国企业的先进技术、高效工程建设和运营管理模式为我们的持续发展提供了动力。”

“中国企业的防疫措施确保项目平稳运行和有序建设”

在电厂集中控制室，记者看到，数字化电子监控屏上实时显示着项目1号机组各项生产指标，中印尼两国工作人员正密切监控机组运行状态。“截至3月底，1号机组已连续安全运营超过110天，累计发电量约21.79亿千瓦时。中国企业的防疫措施确保项目平稳运行和有序建设，设备稳定性和可靠性也得到实践检验，令人非常放心。”前来检查工作的电厂印尼董事伯顿说。

记者走访项目现场的当天下午，迪克主持召开了班组安全会和学习会。现场与会人员都佩戴口罩，并保持安全距离，会议室门口放有消毒液，提醒大家时刻注意保持卫生。疫情期间，爪哇7号项目不断细化防控措施，科学调配现有在岗技术力量，确保正常建设和生产进程平稳推进，保障电力供应。

“项目正按照印尼政府有关政策和法律法规，启动现场第三阶段疫情防控方案，进一步升级和优化管控措施。”爪哇7号项目董事长温长宏表示，项目实施严格的封闭化管理，及时发布疫情信息与防控知识。同时加大对员工身体状况监测力度，在检修班前会和集控室交接班等环节，严格保持人员距离。项目还与集团在印尼运营的其他两个电厂联合成立30人临时应急抢修小组，保障安全生产。

“中国企业针对疫情防控制定了细致周密的方案，相关措施借鉴了中国防疫的成功经验，科学有效地降低了传播风险，为有条不紊地推进项目建设、生产等各项工作提供有力保障。”印尼国家电力公司西爪哇区域业务董事哈里扬托说：“中国企业展现了责任担当，也为我们共同战胜疫情增添了信心。”

“疫情期间，各方对共建一带一路和构建人类命运共同体理念有了更深刻的理解”

伯顿细数印尼国家电力公司这些年与中国国家能源集团合作取得的一系列成果：“项目2号机组正处于调试关键阶段，预计将于今年投产。这两台机组与国华印尼南苏电厂、建设中的国华印尼美朗电厂，将共同构成服务印尼经济发展的能源矩阵，为我们创造巨大价值和效益。”

“中国电力技术拥有成熟的发展和应用经验，对于印尼电力行业发展具有重要借鉴意义。中国企业广泛参与印尼电力行业建设，将为印尼电力行业带来更多启发。”印尼国家电力公司副总裁洛菲克表示：“我们期待与更多中国企业加强共建‘一带一路’相关领域合作，共同打造印尼与中国电力合作典范。”

去年11月，中国国家能源集团国华电力公司与印尼大学共同成立的印尼首家高校仿真机实验室落成。记者探访实验室时，印尼大学的师生们正认真地进行着模拟操作，记录各项数据，交流实验信息。“该实验室的成立为印尼青年提供了学习和实践的良好平台，将为加强印尼与中国在清洁燃煤发电技术开发等领域合作创造有利条件。”印尼大学电力工程系能源系统工程学科负责人柴鲁尔·胡达亚曾多次前往中国考察电厂运营。他表示，在共建“一带一路”框架下，印尼与中国在设施联通等领域的合作仍有广阔空间。“中国电力企业与印尼高校之间的互动开创了良好的合作模式，希望未来两国企业、高校间开展更多类似交流与合作，为印尼电力建设持续输送高素质人才。”

“疫情期间，各方对共建‘一带一路’和构建人类命运共同体理念有了更深刻的理解。”印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，加快推进共建“一带一路”合作项目在印尼落地，全方位促进印尼和中国互利合作，将有效改善印尼基础设施状况，助力经济社会发展，造福广大印尼民众。

（本报雅加达4月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 17 版）

(责编：岳弘彬)