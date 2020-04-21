当地时间上午11时，埃及苏伊士运河大学中文系大三学生艾丽在家准时戴上耳机、连上通信软件，开始新一期“防疫抗疫小课堂”（下文简称“小课堂”）的学习。

同时在线的埃及学生有40多名。苏伊士运河大学孔子学院公派教师武美玲通过语音悉心询问同学们的健康状况，之后开始分享疫情最新信息和防疫抗疫知识。“埃及为应对疫情推出了哪些新措施？”“出门应该如何做好防护？”“哪些中国防疫经验可以借鉴？”“全球疫情形势如何？”……师生们围绕共同关心的话题，用中文热烈讨论起来。

3月1日，苏伊士运河大学孔子学院开设的“小课堂”首次开讲，获得热烈反响。为应对疫情，埃及全国中小学和高等院校3月15日起开始停课，“小课堂”于是转为线上教学。

1个多月来，孔院老师通过“小课堂”为学生们仔细讲解新冠病毒传播途径、个人防护措施等内容，并从社区管理、物资运转调配、专门医院建设等多方面介绍中国抗疫举措。同学们认真记录笔记，就感兴趣的内容与老师深入交流。

“‘小课堂’帮我们及早建立起防范意识，从而更有效地保护自己和家人。”艾丽说，通过学习，“勤洗手、少出门、戴口罩”等观念已深入同学们心中。

大二学生维罗妮卡根据“小课堂”上学到的内容，制作了相关视频发布到网上，提醒埃及民众注意防护。还有不少学生通过绘制宣传画、翻译疫情相关文章、在社交媒体发文等方式，宣传疫情防控知识，传递抗疫信心。

大四学生哈迪尔曾在华中师范大学交换学习。“中国为抗击疫情付出了巨大努力，疫情防控取得了显著成效。”哈迪尔表示，中国积累了许多行之有效的抗疫经验，并且在国际合作中积极分享。“通过团结合作，埃及和中国一定能携手战胜疫情。”

苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷表示，通过“小课堂”，同学们感受到了中国面对疫情时众志成城的精神，也在了解中国抗疫成功经验后，坚定了共同战疫的信心。

（本报开罗4月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）

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