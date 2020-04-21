独叶难成帚 齐心方能胜（大使随笔）

4月19日，中国援菲律宾抗疫医疗专家组结束在菲为期两周工作，乘机回国。菲律宾外交部长洛钦、卫生部长杜凯等到机场送行，感谢中国在菲方危难之际提供巨大援助，感谢医疗专家组辛勤工作。在菲期间，专家们与时间赛跑，与病毒较量，马不停蹄地奔赴菲卫生部、热带疾病研究所、肺病医院、中华崇仁医院等抗疫一线进行考察和交流，并面向菲社会各界举办多场视频讲座，受到热烈欢迎。

正如菲律宾谚语所说：“独叶难成帚，齐心方能胜。”面对突如其来的疫情，中菲两国人民弘扬守望相助、同舟共济的优良传统，彼此声援、相互帮助。在中国抗疫最困难的时刻，菲政府向中方紧急捐赠一批医疗物资，社会各界也通过捐款捐物等方式表达对中国的支持。近期菲国内疫情加剧，中方急菲方所急，中国驻菲律宾大使馆早在3月中旬即联手中国企业向菲方提供首批2000份检测试剂盒。随后中国政府又先后向菲政府捐赠检测试剂盒、医用口罩、N95口罩、防护服、医用隔离面罩和无创呼吸机等物资。中国地方政府、企业、机构等也纷纷伸出援手，向菲各地捐赠急需物资。中方将根据菲方抗疫需要，继续尽己所能提供支持和帮助。

疫情没有国界，病毒不分种族。唯有携手应对，才能战而胜之。面对疫情，中方以公开、透明和负责任的态度，第一时间与世卫组织和各国通报疫情，第一时间分享病毒全基因序列，第一时间开展疫情防控和科研国际合作，第一时间向其他国家驰援，得到国际社会高度评价和普遍赞誉。

急难有情，情有馀兮。当前，疫情在全球扩散蔓延，中国投桃报李，与各国同舟共济。尽管自身仍面临疫情反弹压力，中国竭尽所能向其他国家和国际组织提供抗疫物资援助、派遣抗疫医疗专家组，并同150多个国家以及国际组织举行了70多场专家视频会。中国还向世界卫生组织捐助2000万美元。中国企业开足马力生产和保障国内及世界各国急需的防疫物资，与各国合力构筑抗疫防线。

在全球抗疫关键时刻，少数西方政客却处心积虑，颠倒黑白，大搞污名化。这种行径罔顾事实，毫无底线，纯粹是为了一己政治私利诿过于人。这种做法制造分裂和矛盾，有损各国团结和国际抗疫合作大局，遭到国际社会的谴责和反对。

新冠肺炎疫情是二战以来人类面临的最严重的全球性危机之一。事实再次证明，人类社会是你中有我、我中有你的命运共同体。正如习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上所指出：“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

“人间没有永恒的夜晚，世界没有永恒的冬天。”只要各国团结一心，积极开展地区和国际联防联控，我们必将迎来全球抗疫胜利的曙光。

（作者为中国驻菲律宾大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）

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