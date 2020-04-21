人民网>>国际

二十国集团卫生部长会议呼吁团结抗疫

本报驻埃及记者  黄培昭

2020年04月21日04:31  来源：人民网－人民日报
 

　　4月19日，二十国集团卫生部长视频会议在轮值主席国沙特阿拉伯主持下召开，来自二十国集团成员、嘉宾国家的卫生部长以及世界卫生组织等国际组织负责人等约40人连线参会。会议呼吁全球加强团结协作，以共同努力尽早战胜疫情。

　　当前，各国疫情防控形势和面临挑战不同。一些国家拥有较完备的医疗卫生体系和较强的物资供给能力，也有很多国家，尤其是欠发达国家面临着非常严峻的抗疫形势。非洲、亚洲和中东地区许多国家因为人口密度大、贫困比例高、医疗体系薄弱等原因，很可能成为下一阶段疫情重灾区，迫切需要国际社会的抗疫指导和援助。

　　与会官员分享了各自国家的抗疫经验以及针对疫情采取的预防措施。各方认为，有必要通过共享知识，弥合各国在应对能力和准备方面的差距，以提高全球卫生体系的有效性。此次疫情凸显全球公共卫生体系的脆弱性，以及国际社会在预防和应对流行病威胁时存在的不足。应提高各国对流行病的防范能力，并强调在当前和未来的流行病疫情中运用数字化解决方案的重要性。二十国集团卫生部长将在需要时采取进一步行动以遏制疫情，并在必要时再次举行会议。

　　中国国家卫生健康委主任马晓伟在武汉视频连线参会，并介绍了中国疫情防治主要经验和国际合作情况。他说，经过3个多月的艰苦努力，目前中国本土疫情传播已基本阻断，生产生活秩序加快恢复。中国正不断完善防控和治疗方案，同时通过网上知识中心与全球分享中国方案。“中国愿积极落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会共识，呼吁各方继续支持世卫组织发挥领导和协调作用，积极开展联防联控国际合作，携手帮助卫生体系脆弱的国家提高应对能力。”

　　沙特“阿拉比亚”电视台报道称，病毒没有国界，疫情不分种族，人类是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情。中国第一时间与世界分享经验，并向各国派遣医疗专家组、提供医疗物资援助，彰显了大国风范和责任担当。

　　世卫组织总干事谭德塞也参加了当天的会议。他呼吁二十国集团各成员以科学和证据为指导，以坚定的决心继续支持全球抗疫行动。他强调，世卫组织从一开始就拉响了“响亮而清晰的疫情警铃”，将继续履行协调全球应对疫情行动的职责，与合作伙伴一道拯救生命。

　　（本报开罗4月20日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved