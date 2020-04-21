二十国集团卫生部长会议呼吁团结抗疫

4月19日，二十国集团卫生部长视频会议在轮值主席国沙特阿拉伯主持下召开，来自二十国集团成员、嘉宾国家的卫生部长以及世界卫生组织等国际组织负责人等约40人连线参会。会议呼吁全球加强团结协作，以共同努力尽早战胜疫情。

当前，各国疫情防控形势和面临挑战不同。一些国家拥有较完备的医疗卫生体系和较强的物资供给能力，也有很多国家，尤其是欠发达国家面临着非常严峻的抗疫形势。非洲、亚洲和中东地区许多国家因为人口密度大、贫困比例高、医疗体系薄弱等原因，很可能成为下一阶段疫情重灾区，迫切需要国际社会的抗疫指导和援助。

与会官员分享了各自国家的抗疫经验以及针对疫情采取的预防措施。各方认为，有必要通过共享知识，弥合各国在应对能力和准备方面的差距，以提高全球卫生体系的有效性。此次疫情凸显全球公共卫生体系的脆弱性，以及国际社会在预防和应对流行病威胁时存在的不足。应提高各国对流行病的防范能力，并强调在当前和未来的流行病疫情中运用数字化解决方案的重要性。二十国集团卫生部长将在需要时采取进一步行动以遏制疫情，并在必要时再次举行会议。

中国国家卫生健康委主任马晓伟在武汉视频连线参会，并介绍了中国疫情防治主要经验和国际合作情况。他说，经过3个多月的艰苦努力，目前中国本土疫情传播已基本阻断，生产生活秩序加快恢复。中国正不断完善防控和治疗方案，同时通过网上知识中心与全球分享中国方案。“中国愿积极落实二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会共识，呼吁各方继续支持世卫组织发挥领导和协调作用，积极开展联防联控国际合作，携手帮助卫生体系脆弱的国家提高应对能力。”

沙特“阿拉比亚”电视台报道称，病毒没有国界，疫情不分种族，人类是休戚与共的命运共同体，唯有团结协作、携手应对，国际社会才能战胜疫情。中国第一时间与世界分享经验，并向各国派遣医疗专家组、提供医疗物资援助，彰显了大国风范和责任担当。

世卫组织总干事谭德塞也参加了当天的会议。他呼吁二十国集团各成员以科学和证据为指导，以坚定的决心继续支持全球抗疫行动。他强调，世卫组织从一开始就拉响了“响亮而清晰的疫情警铃”，将继续履行协调全球应对疫情行动的职责，与合作伙伴一道拯救生命。

（本报开罗4月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）

(责编：岳弘彬)