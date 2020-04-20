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外交部：美国的敌人是病毒而不是中国

2020年04月20日22:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月20日电 据央视新闻客户端消息美国总统特朗普周日表示，美国想要向中国派遣自己的调查人员来调查疫情的相关的情况，并称中方应该承担相应的后果。美国国会议员也指责中国误导世卫组织而产生的全球性疫情的后果。中国外交部发言人耿爽在20日的例行记者会上表示，美国的敌人是病毒而不是中国。

耿爽表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国的抗疫努力和成效，国际社会对此有目共睹，高度赞赏。病毒是全人类共同的敌人，中国同其他国家一样，都受到了病毒的攻击，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同谋。面对重大的公共卫生危机和传染病的威胁，国际社会应当团结协作、同舟共济，而不是相互指责，甚至叫嚣追责、索赔。

耿爽：我不记得国际上有过类似的做法。2009年H1N1流感在美国大面积暴发，并蔓延到214个国家和地区，导致近20万人死亡。有谁让美国赔偿了吗？上个世纪80年代，艾滋病首先在美国发现，并且蔓延至全世界，不知道给世界上多少人造成痛苦？有谁找美国追责了吗？另外，我这两天刚刚看到新加坡国立大学教授马凯接受采访时表示，2008年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产，最终演变成全球的金融危机。有谁要求美国为此承担后果了吗？美国的一些人必须要清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。

国际社会只有同仇敌忾、团结合作，才能战胜病毒。一味的攻击、抹黑他国，不能挽回浪费的时间和逝去的生命。

我们希望美方的这些人尊重事实、尊重科学、尊重国际公论，停止对中国无端的攻击、指责，停止发表不负责任的言论，多聚焦国内抗疫，多推动国际抗疫合作。 

(责编：刘叶婷、杨牧)
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