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“77国集团和中国”发表声明支持世界卫生组织

2020年04月20日21:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国4月19日电（记者 杨俊）19日，“77国集团和中国”发表声明，赞赏世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情中发挥的领导作用。这是该集团4月3日就抗击新冠肺炎疫情发表声明后，再次专门发声支持世界卫生组织。

声明对新冠肺炎疫情迅速蔓延深感关切，表示这是现代历史上最严重的公共卫生危机之一，当务之急是挽救生命。赞赏世界卫生组织在谭德塞总干事带领下发挥的领导作用，全力支持和赞赏世卫组织为发展中国家有效应对疫情提供信息、进行技术指导、开展培训等。

声明强调，团结应成为主流，希望国际社会团结一致，防控病毒传播并引发破坏性后果。针对最需要援助的国家和未受疫情全面影响的国家，国际社会应合作提供科学指导、培训、设备、基本医疗用品和救援服务等。

声明呼吁，各国应保持并尽可能增加对世界卫生组织的支持。在支持发展中国家应对这一前所未有的大规模危机时,世界卫生组织发挥着至关重要的核心作用。这一危机可能导致发展中国家过去几十年的发展成就付之东流。

声明重申，病毒是全人类的敌人。抗击病毒必须加强国际团结，促进多边合作，强化伙伴关系。

“77国集团和中国”是由发展中国家组成的最大的政府间国际组织，共有134个成员国，旨在加强团结合作，促进发展中国家经济社会发展。现任主席国是圭亚那。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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