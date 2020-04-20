新华社华盛顿4月19日电 （国际观察）美国“居家令”松动的是与非

新华社记者徐剑梅 孙丁 邓仙来

在美国大多数地区，针对新冠疫情的社交疏离政策已持续约一个月。尽管全美疫情整体上依然严重，但一些州的数据逐渐趋于平稳。与此同时，疫情带来日益沉重的民生和经济压力。在此背景下，何时及如何放松“居家令”的问题，近来引发美国社会热议。

争议

在美国，“居家令”由各州州长负责制定，颁行时间不一，宽严程度也不同。白宫3月16日发布社交疏离指导意见，建议在全美范围内居家避疫，但总统特朗普拒绝由联邦政府发布强制性“居家令”，坚持由各州自行决定。4月16日，白宫发布指导意见，建议各州分阶段放松“居家令”并重启经济，具体方案仍由各州州长决定。

连日来，美国俄亥俄、犹他、马里兰、得克萨斯、田纳西、加利福尼亚等多州民众举行示威，要求放松或取消“居家令”。很多抗议者既不戴口罩，也未保持一定的社交距离。而特朗普17日还连发推文呼吁“解放”密歇根、弗吉尼亚和明尼苏达，为抗议活动推波助澜，结果引发这3个州的民主党籍州长与特朗普之间的又一轮“互怼”。

其中，重疫区底特律所在的密歇根州“居家令”较许多州更为严格，比如禁止居民前往自己名下的其他住所，关闭售卖家具、园艺用品的商店等。该州州长惠特默称，“想以一种真正能拯救生命、确保安全、降低风险的方式”来处理“居家令”问题。就特朗普的“解放”推文，惠特默说：“唯一的回应是，密歇根州目前（因新冠病毒）死亡人数全美第三。”

与此同时，另外一些州已在尝试放松“居家令”并准备复工。得克萨斯州计划4月下旬起允许居民外出消费，允许医疗机构恢复部分“非紧急手术”；明尼苏达州18日起重新开放高尔夫球场、游艇码头以及户外射击场等户外娱乐场所；佛罗里达州17日宣布限时开放公共海滩；就连疫情最重的纽约、康涅狄格和新泽西州，18日也开放了游艇码头和船坞。

从民调看，支持解除“居家令”的美国民众目前仍是少数派。美国全国广播公司和《华尔街日报》19日发布的联合民调结果显示，在美国登记选民中，有58%的人担心过早取消社交疏离措施会导致新冠病毒感染病例和死亡人数激增，32%的人担心“居家令”持续时间太长，另有3%的人对这两种情况都表示担忧。调查还显示，77%的美国选民称疫情对他们的影响“非常大”或“相当大”，只有3%的人说生活没受到影响。

两难

“居家令”等社交疏离政策由各州政府而非联邦政府主导推行，在一定程度上造成各州与联邦之间、州与州之间步调不一致。在党争和大选年背景下，共和党和民主党关于联邦与各州之间权力分配、政府应该扩权还是放松监管的理念分歧，特朗普的争议性言论，都成为各种“口水战”的素材。

也有人认为，在解除“居家令”问题上，联邦政府允许各州“自行选择时间和方式”，或有利于各州发挥自主性和灵活性。

2020年是美国大选年，围绕“居家令”的争议难免染上政治色彩。《纽约时报》载文称，多个州的抗议“居家令”活动由右翼团体组织或赞助，目的是“播下分裂的种子”。客观上，经济重启越迟，复苏就来得越晚。能否在11月大选投票前实现经济的快速反弹，对谋求连任的特朗普来说的确干系重大。

“居家令”争议的背后，更大的问题是在疫情可能较长时间持续的前景下，如何处理疫情与民生、经济的关系。

虽然在华盛顿州、加利福尼亚州乃至疫情最重的纽约州，疫情已经出现不同程度的趋稳迹象，但整个美国要度过疫情高峰期仍需时日。而社交疏离政策的推行，已使美国经济大面积停摆，4周之内失业人数约达2000万。对大量“手停口停”或背负房贷等债务的美国人来说，“居家令”持续时间越长，他们的生存压力就越大。而从各州和国家层面看，如果“居家令”持续下去，不仅付出的经济成本越来越高，还会造成很多严重的社会问题。

总之，在美国的疫情、民生和经济之间，如何把握好度，在推动经济复苏的同时避免疫情剧烈反弹，这是一个难题。

(责编：刘叶婷、杨牧)