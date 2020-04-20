印尼新增185例新冠肺炎确诊病例 累计6760例

人民网雅加达4月20日电（记者徐伟）印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托4月20日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至6760例，新增185例。目前，有747名患者被治愈，另有590例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增61人，死亡病例增加8例。

为加强印尼与国际社会共同抗击新冠肺炎疫情合作，印尼国会将与多国议会举行网络研讨会，印尼国会议会间合作机构负责人法德利20日表示，此举旨在深化印尼与国际社会有关应对新冠肺炎疫情方面的努力。法德利还表示，与会各方将共同探讨抗击疫情经验及世界卫生组织等国际机构发挥的作用，还将共同着眼于经济发展等问题。

4月20日，印尼总统佐科继续要求各部委对涉及新冠肺炎疫情的相关数据和信息保持公开透明。佐科表示，自疫情爆发以来，印尼政府一直致力于向各界公开相关数据和信息。对此，当地媒体报道指出，这不是佐科首次要求确保疫情数据和信息公开透明，此前他曾下令向各界提供更为详尽的疫情数据。

印尼医生协会此前也曾公开呼吁该国政府开放新冠肺炎确诊病例医疗数据，以促进对接触者的追踪和治疗，该协会还认为印尼政府有关死亡病例的统计尚存漏洞，致使一些因疫情死亡的病例未被收录进官方统计数据之中。

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