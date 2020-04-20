法共国际部负责人:新冠疫情促欧洲重视人类命运共同体

图为法国共产党执行委员会委员及国际部负责人莉迪亚·萨玛巴克什（图片：法共网站）

人民网巴黎4月20日电（记者何蒨） 法国共产党执行委员会委员及国际部负责人莉迪亚·萨玛巴克什（Lydia Samarbakhsh）最近接受了记者采访，就法国新冠疫情造成的医疗危机进行了解读，同时也肯定了中国抗疫经验，以及中法在防疫抗疫领域的合作。秉持国际主义精神，莉迪亚·萨玛巴克什重新审视了新冠疫情对全球带来的影响，特别是欧盟内部新自由主义对中欧合作产生的影响，并呼吁欧洲国家采取更有包容度的国际合作精神。

新冠疫情为法国开启变革新机

面对法国的新冠疫情发展情况，莉迪亚·萨玛巴克什谈到这是一场卫生危机。莉迪亚认为法国政府在应对新冠疫情时的反应不够迅速。她指出：“政府没有及时听取医护工作人员的意见，也对新冠的严重性预测不足。法国政府曾经经历了两、三个星期的犹豫不决，才承认对新冠形势判断失误，之后才将控制疫情视为当务之急。”莉迪亚强调：“在防疫方面，法国遭遇的这场卫生危机主要源自预算削减、政策紧缩和公立医院财务管理的不稳定，例如过去15年中，法国医院系统取消了69000张病床。”此外，莉迪亚也指出，新冠疫情在法国造成的卫生危机也在一定程度上源于严重的社会与经济不平等。

作为法国共产党成员，莉迪亚更关注普通劳动者是否在疫情中受到保护。她强调：“疫情在法国造成的损失，总是由普通劳动者来承担，而资本势力却在尽力自保，甚至企图利用这种形势。”莉迪亚呼吁法国和欧洲国家应当首先保护那些不得不在疫情中继续工作的劳动者。此外，莉迪亚也指出，欧洲如今面临着如何再工业化的问题，资本主义全球化导致欧洲国家的大部分工业被迁至其他国家，这对欧洲应对卫生危机并不利。但是，即便如此，莉迪亚并不认为这意味着要坚持全球化资本主义制度。相反，她指出“这是开辟具体变革的大好时机”。

西方评论中国有太多双重标准

最近，一些国家指责中国是新冠病毒的发源地，一些英美高级官员也曾声称中国是新冠流行的罪魁祸首，美国总统特朗普更称其为“中国病毒”或“武汉病毒”，一些法国媒体也在未经证实的情况下宣称“中国隐藏了真实的死亡率数字”。对此，莉迪亚做出了反驳。她指出：“首先，这些言论并非政治辩论的一部分，而是仇外的侮辱言辞；其次，西方的这些言论往往是通过抹黑中国来掩饰自身国家的缺陷和不足之处。”莉迪亚强调：“特朗普政府意识到了美国霸权危机，因此沉迷于不惜一切代价保持自身的地位。此外，由于西方国家在数据收集方法和系统上存在的差异，某些西方国家会对其不负责任批评中国的言辞付出代价。”

中国采取大规模隔离措施迅速控制了地区疫情，对此，一些法国媒体认为这些措施有效，另一些媒体则认为这些措施侵犯了人权，不可接受。莉迪亚强调，法国在采取了全民隔离措施后，法国媒体对中国防疫措施是否遏制人权的批评很快就烟消云散了。她指出：“我注意到，在这类评论中经常出现双重标准，而法共的立场则是坚持在多边框架内展开讨论，由此确定不同国家在何时及何种条件下、以何种方式采取防疫措施，这也应当成为新冠疫结束后国际社会进行沟通的方式。”

新自由主义加深西方对中国的偏见

目前，中国制造的口罩及其它抗疫物资已纷纷运至法国等受疫情影响的国家。一些法国媒体对此表示怀疑，认为中国借助疫情扩大其影响力。同时，当意大利和塞尔维亚接受中国的防疫物资援助时，两国政府也都表达了对欧盟不作为的沮丧。对此，莉迪亚回答：“是的，法国需要口罩，也有能力购买口罩。在我们看来，向中国供应商求助并无任何不妥，当一个国家能够负担得起抗疫物资时，这个国家应当将捐赠机会让给那些资源不足的国家与地区。”

在莉迪亚看来，在疫情援助中，我们要面对的真正问题是医疗物资价格飞涨、投机、黑市及非法渠道问题。她强调：“这是我们的集体责任，也是各个国家的国际责任。”对此，莉迪亚也对美国提出了指责：“我们应极力避免在国民与国民之间引发竞争，但在某种意义上，美国的行径正是如此。”莉迪亚指出：“某些西方领导人对中国的批评显然是带有偏见的。

莉迪亚认为，欧洲如今面对的卫生危机并非突如其来，而是有其深层的经济、政治危机基础。她指出：“面对新冠疫情蔓延，欧洲的治理机构无法迅速为欧洲人民提供一个团结一致抗疫基础，再加上各个国家的自私行为，就进一步加剧了这场卫生危机。”此外，莉迪亚也指出，欧盟的新自由主义支持者们始终将中国视为竞争对手，这种立场在新冠疫情中更得到了证实，欧洲的新冠疫情蔓延更加剧了这种对抗。

中法合作共同抗疫势在必行

对于中法如何展开新冠疫情防疫合作，莉迪亚指出：“两国之间要尽快建立医疗卫生合作，应对紧急情况，例如防疫物资运输等。”在莉迪亚看来，中国在此次新冠疫情中始终处于非常积极的合作姿态，例如中国科学家早在1月12日就开始与国际社会共享新冠病毒的基因序列，这对研制检测试纸十分重要。此外，根据莉迪亚介绍，中法两国也决定加强关于冠状病毒的科学医疗研究。莉迪亚指出：“法国应当为此作出更为持久的承诺，特别是加强巴斯德研究所及其在亚洲的机构与中国的双边合作。”

根据莉迪亚分析，欧盟与中国的双边经贸合作也需要重新评估。她指出：“欧盟的新自由主义发展趋势确实对双方合作造成了一定障碍，但欧洲内部的社会不平等现象越发激增，因此我们必须采用新的经贸往来逻辑，使各国人民互利。”为此，莉迪亚呼吁，在新冠危机结束时，法国与欧洲国家应当以人类命运共同体的框架为基准，重新思考和调整欧洲的经济发展模式。

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